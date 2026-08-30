新南向10年 台灣花500億做民間交流 外交卻仍被封鎖

今年以來，東協多國紛表態奉行一中。其中，今年4月，越共總書記蘇林（左）訪問北京與大陸國家主席習近平（右）會談。兩國聯合聲明表示，越方堅定奉行一中政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 新南向政策推動10年，政府花費逾500億元促進民間交流與經貿合作，但未能突破對大陸供應鏈依賴，也無法改善台灣在東協與區域外交上的封鎖困境。

2016年9月，蔡政府通過新南向政策推動計畫並宣告正式啟動，這項涵蓋東協10國（現為11國，去年增東帝汶）的重大政策，試圖加強與東南亞 國家關係，走出一條新的國家發展道路。然而，10年過去，台灣增加了對新南向國家的投資，但並未真正脫離對大陸供應鏈的依賴，而近期在國際情勢及兩岸關係惡化下，東協國家接連公開呼應中共 的一中論述，凸顯台灣的東協困局並未因新南向政策而緩解，究竟這項政策為台灣帶來了什麼？

蔡政府執政以來，新南向政策由行政院經貿談判辦公室統籌，經費分散於經濟部、教育部、外交部、農業部、衛福部等跨部會計畫中。這10年來，政府在推動經貿拓銷、產業人才培育（如新南向專班）、醫療合作（一國一中心）及文化交流的公務預算累計逾台幣500億元。

然而，新南向政策常將「台商投資增加」歸功於政策引導，實際上更多是美中貿易戰與供應鏈重組（China+1）下的全球市場行為。政府試圖藉由經貿投資換取外交影響力，卻忽略了企業投資多為「中游加工」或「設廠避稅」，未能在當地形成足以影響該國外交決策的力量。而許多東協國家仍高度依賴北京的大型基礎建設（如鐵路、港口）與一帶一路資金。

新南向政策強調降低對大陸出口的依賴，但台灣對東協出口大幅成長的品項，多為中間財與半導體零組件。這些產品出口至東協加工後，最終仍需依賴大陸市場，或是作為大陸企業在東協「洗產地」轉口至歐美的供應鏈一環。兩岸經貿並未真正切割，而是轉變為「台灣供應零組件→東協組裝→大陸及全球消費」的三角貿易形態。

影響更深遠的是，台灣面臨的區域整合障礙絲毫未減。涵蓋15國、人口與GDP龐大的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）於2022年生效，主要東協國家皆為成員國，台灣始終被排除在外，台商仍須面臨5%至15%不等的關稅壁壘。

近年東協國家在台海議題上傾向北京，一部分因為兩岸關係惡化，另一方面也源於東協本身的「集體避險」戰略。面對中美對抗與台海局勢緊張，東協國家核心利益是區域和平與經濟發展。為了避免捲入衝突，公開重申「一中」與反對台獨，是東協對北京最便宜的「政治保險」。

新加坡智庫日前發布東南亞態勢報告也顯示，若被迫在中美之間選邊，多數東協受訪精英與官員選擇北京的比例持續上升。這反映東協整體的政經天平早已向北京傾斜，台灣單靠經貿預算根本無力扭轉此地緣結構。

今年以來，東協主要國家包含印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓等國先後表態奉行一中，馬來西亞總理安華甚至一度暗示支持北京武統。與大陸在南海多次對峙的菲律賓，總統馬可仕也表態，若台海發生衝突，不會允許從菲律賓發動攻擊，無意成為交戰國。新南向政策10年，台灣未能走出「花錢做民間交流，外交仍被封鎖」困局，執政黨還要視而不見？