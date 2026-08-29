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台上半年農貿出口 美日衰退陸增加 學者：拓展外銷 不能忽略陸

記者李柏澔／台北29日電
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今年上半年農產品出口呈現美國、日本衰減，但中國大陸反而增加了11.3%，主要成長...
今年上半年農產品出口呈現美國、日本衰減，但中國大陸反而增加了11.3%，主要成長品項為午仔魚、釋迦、活石斑魚等品項，圖為午仔魚。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣上半年農產品出口總值下滑，美日市場衰退，但中國大陸在解封後回升，午仔魚、釋迦與石斑魚成長明顯，學者呼籲持續分散市場同時強化高附加價值農業。

台灣農業部近年來大力開拓美、日及東南亞等海外市場，宣稱已取得成效，根據農業部最新農貿統計，今年上半年農產品主要出口國依舊為美國、日本及中國大陸，但與去年同期相比，美國、日本都衰退，反觀中國大陸則是增加了11.3%，主要成長品項為午仔魚、釋迦、活石斑魚等。對此，農業部國際司坦言，主因就是相關輸陸政策解封後，訂單回升；而農貿學者認為，中國大陸市場還是不能忽略，建議精進農業管理，朝品種研發、冷鏈倉儲、品牌的高附加價值方向努力。

一名出口商表示，這幾年只要面臨大陸暫停台灣農產品輸入時，民進黨政府就會宣稱即將開拓其他海外市場，但市場轉移效果一直有限，以今年上半年為例，多數市場都相較前期衰退，相對的只要大陸相關農漁產品輸陸措施解禁時，出口值馬上就會出現明顯的成長。

他直言，大陸市場運輸距離短，且過去扎根已久，穩定的市場一直都是業者的首要考量，大陸市場從來就不是「不去就不去」。

根據最新農貿統計，今年上半年農產品出口總值21.2億美元，較去年同期減1.3億美元，整體農產品貿易逆差擴大至70億美元，較去年同期增加2.2%。

若以出口國家來看，前3名為美國3.77億美元、日本3.19億美元以及中國大陸2.71億，和去年同期相比，美、日兩國出口值年增率分別衰減13.3%與4.2%，但中國大陸反而增加11.3%。若再加上排名第4的香港1.78億美元，大陸連同香港，依舊是台灣農產品最大出口國家。

在出口中國大陸（不含港澳）成長的農漁產品中，午仔魚上半年出口總值達1,562萬美元，較去年同期增加43.9%，鳳梨釋迦972.4萬美元，較去年同期增加36.2%，石斑魚則有1,181.7萬美元，較去年增加15.7%。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，大陸因距離近、運費便宜，加上檢疫條件相對寬鬆，過去一直都是台灣農產品的主要出口地區，這幾年政府想盡辦法要分散外銷市場，因此對大陸的出口值確實有在下降，若連同香港一起計算，大陸依舊還是台灣主要農產品出口市場。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳說，未來台灣應強調供應鏈型農業，朝品種研發、冷鏈倉儲、品牌的高附加價值等方向走。

至於整體出口衰退部分，國際司說，水產品、花卉與去年同期相比均大幅減少，水產品主要出口衰退品項為鰹魚、魷魚、吳郭魚、鬼頭刀，其中鰹魚及魷魚來源為海洋捕撈，受到漁況不佳影響收獲量所致，吳郭魚、鬼頭刀主要受美國關稅及長途運費飆升影響，外銷業者出貨保守；花卉如蝴蝶蘭、文心蘭等，因主要出口市場日本的日圓持續貶值，影響進口商採購成本。

精華 FAQ

  • 今年上半年台灣農產品出口總值為21.2億美元，較去年同期減少1.3億美元，整體農產品貿易逆差也擴大到70億美元，顯示出口與進口失衡情況仍在惡化。

  • 美國出口值年減13.3%，日本年減4.2%，但中國大陸年增11.3%。農業部指出，主因是相關輸陸政策解封後，訂單回升，帶動對陸出口明顯增加。

  • 學者認為大陸市場仍不能忽略，台灣應在分散市場之外，進一步朝品種研發、冷鏈倉儲與品牌經營等方向努力，提升農產品附加價值與整體競爭力。

東南亞 日本 農業部

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