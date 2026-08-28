無人機設特委會監督 綠批在野「引清兵入關」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（本報資料照片）

立法院昨天三讀通過無人機 條例，國民黨立院黨團表示，法案全力扶植台灣無人載具產業，將為台灣打造第二座護國神山；民眾黨團對於「先訂金額、再訂計畫」表達遺憾，民進黨團則質疑，特別委員會的外聘學者專家由各黨團推薦人選遴聘，可以說「這就是國台辦、中南海的收買名單」，且是凌駕在行政院之上的「太上委員會」。

昨歷經近4小時，無人機條例終於完成三讀，藍委高喊「無人機，飛起來」，為台灣打造第二座護國神山；綠白黨團則各有異議。

民進黨團書記長范雲說，三讀法案規定行政院應設國家無人載具產業戰略特別委員會來監管，委員會人選逾半數由政黨推薦，卻要由委員會訂出「無人載具產業發展綱領」，實在不尊重國防部專業度。民進黨團幹事長莊瑞雄也說，這樣的設計未來恐有洩密之慮，形同設立「太上委員會」，更痛批是「在野黨引清兵入關」。

民眾黨團表示，國民黨團將條文修正為「中央政府應循年度預算程序，連續六年編列2400億元（新台幣，下同，約75億美元），以每年編400億元為原則」，這是先訂金額再訂計畫，顯然不合理；同時還刪除民眾黨團要求中央政府必須按照「無人載具產業發展綱領」按部就班、核實編列的精神。所幸國民黨團最終同意採用民眾黨團版本的「監督機制與戰略委員會」，反觀民進黨自始至終反對，到底有多害怕被監督？

台北中國時報報導，國民黨主席鄭麗文肯定立法院昨日通過無人載具發展條例，國民黨發言人陳以信則喊話，法案既已三讀，呼籲賴清德總統不要再固執己見，行政院不可以不副署為政治手段，「別再拖時間，別再怪國會。」