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無人機設特委會監督 綠批在野「引清兵入關」

台灣新聞組／台北28日電
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民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（本報資料照片）
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（本報資料照片）

立法院昨天三讀通過無人機條例，國民黨立院黨團表示，法案全力扶植台灣無人載具產業，將為台灣打造第二座護國神山；民眾黨團對於「先訂金額、再訂計畫」表達遺憾，民進黨團則質疑，特別委員會的外聘學者專家由各黨團推薦人選遴聘，可以說「這就是國台辦、中南海的收買名單」，且是凌駕在行政院之上的「太上委員會」。

昨歷經近4小時，無人機條例終於完成三讀，藍委高喊「無人機，飛起來」，為台灣打造第二座護國神山；綠白黨團則各有異議。

民進黨團書記長范雲說，三讀法案規定行政院應設國家無人載具產業戰略特別委員會來監管，委員會人選逾半數由政黨推薦，卻要由委員會訂出「無人載具產業發展綱領」，實在不尊重國防部專業度。民進黨團幹事長莊瑞雄也說，這樣的設計未來恐有洩密之慮，形同設立「太上委員會」，更痛批是「在野黨引清兵入關」。

民眾黨團表示，國民黨團將條文修正為「中央政府應循年度預算程序，連續六年編列2400億元（新台幣，下同，約75億美元），以每年編400億元為原則」，這是先訂金額再訂計畫，顯然不合理；同時還刪除民眾黨團要求中央政府必須按照「無人載具產業發展綱領」按部就班、核實編列的精神。所幸國民黨團最終同意採用民眾黨團版本的「監督機制與戰略委員會」，反觀民進黨自始至終反對，到底有多害怕被監督？

台北中國時報報導，國民黨主席鄭麗文肯定立法院昨日通過無人載具發展條例，國民黨發言人陳以信則喊話，法案既已三讀，呼籲賴清德總統不要再固執己見，行政院不可以不副署為政治手段，「別再拖時間，別再怪國會。」

精華 FAQ

  • 國民黨團強調法案將全力扶植台灣無人載具產業，並可打造第二座護國神山，認為這是推動產業升級與強化國內供應鏈的重要一步。

  • 民進黨認為特委會外聘學者專家由各黨團推薦，且人選過半數由政黨主導，卻要制定產業發展綱領，恐凌駕行政院之上，甚至有洩密疑慮。

  • 民眾黨質疑國民黨將條文改為連續6年編列2400億元，等於先訂金額再訂計畫，認為不合理；後來藍營同意採用其監督機制與戰略委員會版本。

無人機

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