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紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

美軍參與漢光藏不住？記者疑撞見神秘「美語老師」躲鏡頭

編譯盧思綸／即時報導
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台灣憲兵9日在台北西門捷運站進行軍事演習。（歐新社）
台灣憲兵9日在台北西門捷運站進行軍事演習。（歐新社）

商業內幕（Business Insider）26日報導，台灣軍方8月初舉行年度漢光演習期間，一名新加坡記者意外撞見可能是美軍人員的「美語老師」，他們拒絕表明身分，且刻意背對鏡頭避免長相曝光。這起插曲凸顯美軍協助台灣演訓已是公開的秘密。

近年台軍各項演訓中，常可見美方人員到場協助與觀摩，被外界稱為「美語老師」。他們通常正值服役年齡、體格精悍，職業說法含糊，經常三五成群與台灣軍人交談、快步穿梭街頭；一旦發現記者舉起攝影機，便會投以「死亡凝視」，顯得高度警戒。

商業內幕新加坡分部資深記者羅馬修（Matthew Loh，譯音）形容，事發在周五深夜，當時台北市中心因白海豚颱風下起傾盆大雨，他原本要採訪一場憲兵演習，卻走錯捷運站出口，意外看見2名身穿雨衣、留著平頭的白人男子。兩人一言不發打量他，他起初以為對方也是國際記者，還試圖上前自我介紹。

不過，兩人並未回應，只在出口處與一名台灣軍官短暫交談，隨後搭乘電扶梯進入捷運站。事後，現場一名台灣軍人有些尷尬告訴他，兩人並非記者，但不願再多說。

午夜過後，憲兵準備演習控制捷運站周邊區域時，羅馬修又看見兩人在雨中快步走動。他形容，兩人當時穿著便服和雨衣，刻意豎起衣領並背對攝影機，避免臉部被拍到。儘管種種特徵與傳聞中的「美語老師」相符，羅馬修仍強調，無法確認兩人的真實身分。

問及美方是否參與漢光演習時，美國國務院發言人回應商業內幕表示，美國致力奉行其「一中政策」，並維護台海和平。

這名發言人並未證實台灣是否有美軍人員，但表示，美國會根據台灣面臨的威脅，向台灣提供自我防衛所需的國防資源與服務，並強調台灣面臨的威脅已大幅升高。

台灣國防部與美國太平洋司令部均未回覆商業內幕，五角大廈拒絕評論。台灣媒體估計，今年為期10天的漢光演習期間，全台可能出現超過100名這類外籍人士。

報導指出，漢光演習期間，最公開可見的美國元素就是大批美製武器，包括進駐台北市區公園的愛國者飛彈、隱蔽於周邊城市的M1A2艾布蘭戰車，以及升空巡邏的F-16戰機和分散部署的海馬士系統。

今年漢光演習臂章上的3款武器同樣全為美製，分別是愛國者PAC-3、海馬士及安杜里爾（Anduril）生產的Altius 600M滯空攻擊彈藥；安杜里爾創辦人拉奇更透露，希望未來在台設立大型生產基地。

精華 FAQ

  • 報導稱，新加坡記者在台北採訪時，意外看見2名穿雨衣的白人男子，對方拒絕表明身分，還刻意背對鏡頭、避開拍攝，疑似是美軍人員。

  • 因為這些人常在台軍演訓中出現，身分說法含糊，會與台灣軍人交流、觀摩演練，外界普遍認為他們多半是美方人員，因此用「美語老師」作為代稱。

  • 美國國務院未證實是否有美軍人員在場，但表示美方奉行一中政策、致力維持台海和平，並會依台灣面臨的威脅提供必要的國防資源與服務。

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