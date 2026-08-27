陸增文旦柚進口全在花蓮 陸委會：「中秋大禮包」裝統戰

中秋節將至，中國大陸官方公告新增已註冊79家花蓮果園與包裝場，取得輸出大陸的資格。圖為花蓮果農採收文旦柚。（圖／花蓮縣農業處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 大陸在中秋前夕新增台灣文旦柚註冊名單，仍僅限花蓮縣，陸委會與農業部批評其帶有政治前提與不確定性，呼籲改以正常檢疫機制開放全台產區。

中秋 節將至，中國大陸國台辦昨天在記者會上披露，大陸海關總署網站日前新增註冊一批台灣文旦柚包裝場及果園。據了解，此次新增名單共79家，包括8處包裝場以及71家果園，全位於花蓮縣，台南等縣市則仍舊未獲得銷陸資格。台灣的農業部 表示，台灣文旦柚產區並非限於花蓮縣，呼籲盡速開放台灣全部產區文旦柚。

今年6月，中國大陸在海峽論壇期間舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購文旦柚等台灣農漁產品。國台辦發言人張晗昨上午在例行記者會透過回應記者提問，曝光大陸近日新增一批台灣文旦柚註冊企業。她並指，簽約會後，兩岸有關方面在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，積極推動簽約事項穩步落實。

據大陸海關總署網站「動植檢信息查詢」平台，台灣文旦柚企業檢疫註冊名單於8月25日新增了79家，目前包括文旦柚供果園174處及包裝場33家，總數達207家，悉數位於花蓮縣。台農業部資料則顯示，包括新北、苗栗、雲林、台南、花蓮等縣市均有種植文旦柚，綠營執政的台南產量則居全台之冠。

農業部表示，目前兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台尚未接獲陸方通知新增台灣文旦柚包裝場及供果園，且過程非透過雙方中央政府談判，呼籲陸方依據國際貿易規範，在兩岸檢驗檢疫合作平台下與台方諮商，盡速開放台灣全部產區文旦柚。

陸委會昨下午回應表示，陸方再次單方宣布恢復台灣文旦柚輸入，但與其公布前兩批的作法相同，只有符合政治前提和條件的包裝場和果園才能獲得註冊，顯非基於科學檢驗資格來開放，此種作法就只是包裝成「中秋大禮包」的統戰宣傳，兩岸農產貿易仍可能面臨隨時被中斷的「不確定性」。

大陸曾於2022年8月3日起以介殼蟲及農藥殘留超標為由，暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，當時值中秋前夕，衝擊文旦柚市場。兩年後，歷經花蓮縣立委傅崐萁率領國民黨立委訪問北京拜會大陸海關總署，陸方於2024年9月2日宣布重新開放台灣文旦柚輸陸，此後名單經過兩次新增，時間點都在中秋前夕。

張晗昨天還表示，大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，陸方將持續落實「10項措施」，為兩岸同胞謀利造福。陸委會則指，陸方不應將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先卡住、再施惠」，此種作法無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。