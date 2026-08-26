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一家父子3軍人全當共諜 最高判16年

記者林孟潔／台北26日電
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陸軍退役少校李海鵬仲介兩岸官員參訪與接待，慫恿時任花蓮空軍防空砲兵少校李文生提供機密文件給解放軍，更要求擔任上尉、上士的兒子李輿聖、李楚庠交付軍機，配合當間諜。台灣高等法院更二審昨依貪汙治罪條例違背職務交付不正利益罪判李海鵬11年6月、李楚庠被依陸海空軍刑法幫助敵人從事間諜活動罪判16年徒刑。

李文生去年12月已被最高法院依幫助敵人從事間諜活動罪判刑15年，李輿聖犯交付職務上所持有或知悉軍事機密罪判兩年一月徒刑定讞。

李海鵬1990年退伍後從事旅遊業，2008年起允諾李文生若提供有價值「材料」，將提供不同金額報酬。李文生除簽下「願支持兩岸和平統一」便條，請李海鵬轉交對岸以示效忠外，還陸續將軍中「密」、「機密」等級文件翻拍儲存記憶卡或隨身碟，由李海鵬交給解放軍對台工作人員。

一審依國家機密保護法蒐集國家機密罪判李海鵬四年徒刑；李輿聖、李楚庠依陸海空軍刑法交付職務上持有、知悉的軍事機密罪，分別判兩年兩月、兩年四月刑；李文生判刑三年兩月，但判決被最高法院撤銷、發回更審。

更一審批李海鵬等曾為職業軍人，受「國家、責任、榮譽」信念薰陶，甘為共諜、交付國家軍事機密給共軍，應嚴予譴責，改判李海鵬12年、李楚庠十年六月徒刑；李文生五年徒刑、李輿聖兩年一月徒刑。

最高法院又撤銷李海鵬、李楚庠部分判決，發回更審。更二審認為李海鵬偵審自白犯罪，可依法減刑，審酌李楚庠犯罪時間短，昨日分別判李海鵬11年六月、李楚庠16年徒刑。

精華 FAQ

  • 李海鵬居中牽線兩岸接待與參訪，並慫恿李文生提供機密文件，再要求兒子李輿聖、李楚庠交付軍機，將軍中機密轉給解放軍對台工作人員。

  • 高院更二審認定李海鵬偵審自白，可依法減刑，最後依貪汙治罪條例判11年6月；李楚庠則因幫助敵人從事間諜活動罪，被判16年徒刑。

  • 李文生已由最高法院判刑15年定讞；李輿聖則因交付職務上持有或知悉的軍事機密罪，判2年1月徒刑定讞，案件呈現多人分別受審結果。

解放軍 間諜

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