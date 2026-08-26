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兩岸青年交流 奧運冠軍馬龍現身 張榮恭：青年將成主力軍

特派記者林宸誼、記者鄭媁林琮恩／上海—台北連線報導
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大陸國台辦主任宋濤（右二）與奧運冠軍馬龍（左三）、國民黨副主席張榮恭（左二）等一...
大陸國台辦主任宋濤（右二）與奧運冠軍馬龍（左三）、國民黨副主席張榮恭（左二）等一起與兩岸青年共進晚餐。（記者林宸誼／攝影）

「同心同行兩岸青年交流季」昨日下午在上海開幕，國民黨副主席張榮恭指出，未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。大陸國台辦主任宋濤則表示，希望兩岸青年勇於突破台灣的各種禁限阻撓，引領兩岸交往交流。

此次活動，陸方包括宋濤、共青團中央第一書記阿東、上海市長龔正等官員出席。台灣方面除張榮恭、還有國民黨青發會主委連勝武率青發會出席。奧運金牌選手、大陸桌球全滿貫獲得者馬龍現身，引起現場轟動。他在開幕式中說：「兩岸在體育交流下沒有阻隔，大陸有頂尖的體育實力，歡迎大家來大陸」。

而張榮恭表示，今年四月鄭習會開啟台海和平穩定的曙光，也為兩岸青年合力共創美好未來指明了方向。他指出，當代大陸青年和台灣青年，都成長在東方超趕西方的年代，各具優勢和條件，更需要加強溝通合作，在「振興中華」過程中相向而行。未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。

宋濤則指出，歡迎更多的台灣青年來大陸交流發展，也會持續的創造更好的條件，提供更多的便利，讓台灣青年朋友來得放心，留得安心、過得舒心、幹得順心。

此外，我國藥品法規學會昨舉辦「兩岸醫療生技交流研討會」，曾任大陸衛生部副部長的中國醫院協會會長劉謙率團來台交流，這也是近年罕見有大陸副部長級別的官員來台。劉謙指出，雖是首次來台，但他「聽到的是鄉音，感受到的是親情」，盼藉此機會與兩岸同道充分交流、務實合作。

精華 FAQ

  • 張榮恭表示，未來兩岸關係若要走向和平發展，青年不只是生力軍，更會成為主力軍；他也以鄭習會為背景，認為青年應在振興中華的過程中相向而行。

  • 宋濤歡迎更多台灣青年到大陸交流發展，並承諾持續創造更好的條件與更多便利，讓台灣青年來得放心、留得安心、過得舒心、幹得順心。

  • 內文還提到大陸桌球名將馬龍現身，引發現場關注；另外，中國醫院協會會長劉謙率醫療生技交流團來台，屬近年罕見的副部長級官員訪台交流。

奧運 馬龍 連勝武

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