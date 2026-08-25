新聞評論／當美國會隨時抽身 能堅信與台灣同在？

川普以軍演耗費高昂且對北韓釋出不當訊號為由，下令大幅縮減美韓聯合軍演。 （美聯社）

美國總統川普突然大幅縮減美韓演習，報復南韓 不願在美伊戰場協助美國，也向南韓索討天價保護費，更對韓汽車等產品加徵25%懲罰性關稅。這些舉動，除加深各界疑美氛圍，亞太各國也密切關注美國會不會繼續疏遠傳統盟友，以及後續的可能效應。

美伊戰爭開打後，美國多次將部署在南韓的愛國者飛彈防禦系統與薩德反飛彈系統抽調，轉移到中東。而原本駐紮日本的華盛頓號航空母艦，最近也被派赴中東接替林肯 號航母，使美國在亞太地區的航母部署呈現真空。從抽調飛彈、撤離航母到縮減演習，釋放了幾個清晰的訊息：一是忤逆川普，睚眥必報；二是華府抽身，盟友自保；三是美國真的無力打東西兩場戰爭。

日、韓是美國重要盟友，兩國的反應卻大不相同。川普敲打南韓，南韓總統李在明卻稱，完全贊同半島安全由南韓自己負責，對川普縮減韓美軍演、創造美國與北韓 對話機會，他也表達敬意。儘管北韓譏諷南韓淪為無路可走的傀儡，然而，李在明似乎更希望藉此達成國防自主與「無須交戰的和平體制」戰略目標。南韓輿論則認為，美韓互信與美國安全承諾已受到嚴重衝擊。

日本高市早苗政府積極回應川普對盟友「分擔更多防衛責任」的要求，從增加國防預算、推動武器裝備出口，到與美、菲、澳等國進行聯合巡航，強化印太安全多邊合作，劍指中國。但正當北韓發展核武並加強與俄羅斯合作時，川普縮減美韓演習，顯讓日本不安，也擔心向北韓和中國傳遞錯誤信號；面對複雜的安全環境，則強調美日韓合作至關重要。

賴政府亟思利用第一島鏈位置，嵌入美國的印太戰略布局。在美中博弈與地緣角力下，對於一旦「台灣有事」，日本首相高市早苗從明確表態收斂為「能做不能說」；南韓總統李在明則明言「等外星人入侵地球時，再來思考這問題」。至於東南亞國家，則各有現實考量。

台灣希望連結美日菲構築南北防線，應對中國大陸威脅。因此，賴政府寧可犧牲主權，肯定日菲對台灣東部海域專屬經濟區畫界的談判，也對菲船與陸船在南海碰撞譴責大陸。然而，美國雖嗆聲中國，表示菲船在南海受到攻擊將適用美菲共同防禦條約；但菲律賓總統小馬可仕卻對「台灣有事」表明，菲律賓無意成為區域內的交戰國，也不會允許美國從菲律賓基地或領土發動攻擊。

印尼奉行獨立自主與積極不結盟的外交政策。美國戰爭部次長柯伯吉剛結束印尼訪問，印尼隨即與中國舉行外交國防二加二部長對話機制會議。柯伯吉還在雅加達時，印尼軍艦航經台灣東部海域，曾與中國軍艦舉行交會演習。印尼強調，這是基於「海軍外交傳統」，並非作戰性質。然而，這艘印尼軍艦一路與俄、日、中、美的海軍聯合操演，路過台灣卻和陸艦打招呼，形同呼應解放軍在台灣東部海域的政治與軍事操作。

最讓台灣難堪的，是馬來西亞首相安華。他接受半島電視台訪問時，竟表達支持中國大陸以武力統一台灣的立場，引發台灣外交部嚴正抗議，並在馬國內部引起批評。安華事後改口，澄清和平解決才是上策；但此言論風波，反映出部分東南亞國家在美中角力下逐漸貼近北京敘事的現實。

美國強調不會退出亞洲，各國卻都有美國可能抽身的疑慮。美國今天可以突然縮減美韓演習，明天當然也可能隨時撤離區域衝突，亞太國家各有現實考量與因應之道。台灣靠勢美國，以備戰替代避戰，一旦「有事」，能堅信美國與台灣同在？