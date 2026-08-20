看到吃不到？ 陸推西安-桃園包機遭拒 台：未屬節慶範圍
為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦昨表示，大陸民航局受理東方航空公司西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。
昨日台民航局表示，東方航空申請今年8月21日，西安—桃園—西安包機，由於其飛航日期未屬於得申請飛航包機的節慶期間規範（清明節、端午節及中秋節前後各7日，或春節前後各14日），已請東航就申請日期再釐清。民航局表示，今年中秋節為9月25日，可申請期間為9月18日至10月2日，目前尚未收到航空公司提出正式申請。
疫情後，2023年台方政府宣布在原有5個航點基礎上，再開放兩岸10個定期航班航點，另開放13個包機航點（瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。許舒博日前表示，中國東方航空已將西安、昆明包機需求送民航局審查，目標在8月下旬啟動首班包機，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班可搭載一百多名旅客。
針對申請進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午於記者會上應詢表示，「大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請。但據了解，台民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，已拒絕本次包機申請」。她批評，這再次證明民進黨當局一直聲稱已開放的所謂「包機點」，申請條件苛刻，民眾和業者「看得到，摸不著，更吃不到」。
民航局表示，東航申請的飛航日期是8月21日，未落在可申請節慶包機的期間內，因此先請業者針對申請日期再行釐清，並未正式核准這班包機。 依民航局說明，節慶包機可在清明、端午、中秋前後各7日，以及春節前後各14日內申請。以今年中秋節為例，可申請期間是9月18日至10月2日。 國台辦發言人朱鳳蓮批評，台方雖宣稱已開放多個包機點，但實際申請條件苛刻，導致民眾與業者「看得到、摸不著，更吃不到」，並指這反映政策限制過多。
精華 FAQ
民航局表示，東航申請的飛航日期是8月21日，未落在可申請節慶包機的期間內，因此先請業者針對申請日期再行釐清，並未正式核准這班包機。
依民航局說明，節慶包機可在清明、端午、中秋前後各7日，以及春節前後各14日內申請。以今年中秋節為例，可申請期間是9月18日至10月2日。
國台辦發言人朱鳳蓮批評，台方雖宣稱已開放多個包機點，但實際申請條件苛刻，導致民眾與業者「看得到、摸不著，更吃不到」，並指這反映政策限制過多。
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