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國安局前情報員赴帛琉經商 淪共諜被訴

記者黃羿馨／新竹20日電
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國安局退休校級軍官石濱芳被控刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會等資訊，再回報大陸，...
國安局退休校級軍官石濱芳被控刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會等資訊，再回報大陸，新竹地檢署19日依違反國家情報工作法起訴。（本報資料照片）

台方國家安全局退伍中校石濱芳赴帛琉經商，提供度假村給太子集團做洗錢據點，檢調審視手機數位資料，發現石也被中國大陸外交部人員吸收當共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及「我們的海洋大會」（OOＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，新竹地檢署昨依違反國家情報工作法起訴石。

石濱芳1983年間進入國家安全局第四處、後改制為第6處擔任研譯官，1996年間以中校軍階自國安局第6處退伍，屬國家情報工作法規範的退離職情報人員。

石濱芳退伍後轉任台商，赴帛琉發展水上旅遊業，台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案，發現石提供帛琉度假村場地設立洗錢水房，石列為被告並依法起訴。

未料，檢調從石被扣押的手機對話紀錄中，意外發現他2021年4、5月間接受大陸外交部附屬單位「GBD公共文化外交交流中心」人員指示，刺探、蒐集帛琉就第74屆世界衛生大會支持台灣參與等相關資訊。

石濱芳探詢消息後，同年5月14日透過微信向陸方人員回報，包括帛琉將就台灣參與WHA觀察員案提案、提案國家，以及對結果研判等資訊。

2022年3月間，石濱芳再接受陸方人員指示，刺探帛琉舉辦第7屆「我們的海洋大會」相關資訊，陸續回報我國代表團人數、帶隊官員及住宿情形，並將相關資訊整理成「2022帕勞我們的海洋大會紀要」檔案傳送給陸方。

新竹地檢署指出，陸方人員收到資料後回覆「先彙報給領導」，並要求石濱芳持續探詢；石之後再交付會議動態、特使答謝宴會邀請函及相關照片等非機密資訊。

檢方認為，石濱芳身為退離職情報人員，明知依法不得為外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員從事情報工作，仍依中共人員指示刺探、蒐集及交付涉及國家利益的非機密資訊，涉犯國家情報工作法，提起公訴。

精華 FAQ

  • 檢方認定他身為退離職情報人員，仍接受中國大陸外交部附屬單位人員指示，刺探、蒐集並交付帛琉支持台灣參與國際會議等資訊，已違反相關法規，因此提起公訴。

  • 他先蒐集帛琉對第74屆WHA支持台灣參與的提案、提案國與結果研判，之後又回報第7屆OOC的人數、官員住宿、行程與會議動態，甚至整理成紀要文件傳給對方。

  • 台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案時，發現石濱芳提供帛琉度假村場地作為洗錢水房，因而也被列為被告並依法起訴，顯示他同時涉入經商與不法協助行為。

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