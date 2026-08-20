國安局前情報員赴帛琉經商 淪共諜被訴
台方國家安全局退伍中校石濱芳赴帛琉經商，提供度假村給太子集團做洗錢據點，檢調審視手機數位資料，發現石也被中國大陸外交部人員吸收當共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及「我們的海洋大會」（OOＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，新竹地檢署昨依違反國家情報工作法起訴石。
石濱芳1983年間進入國家安全局第四處、後改制為第6處擔任研譯官，1996年間以中校軍階自國安局第6處退伍，屬國家情報工作法規範的退離職情報人員。
石濱芳退伍後轉任台商，赴帛琉發展水上旅遊業，台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案，發現石提供帛琉度假村場地設立洗錢水房，石列為被告並依法起訴。
未料，檢調從石被扣押的手機對話紀錄中，意外發現他2021年4、5月間接受大陸外交部附屬單位「GBD公共文化外交交流中心」人員指示，刺探、蒐集帛琉就第74屆世界衛生大會支持台灣參與等相關資訊。
石濱芳探詢消息後，同年5月14日透過微信向陸方人員回報，包括帛琉將就台灣參與WHA觀察員案提案、提案國家，以及對結果研判等資訊。
2022年3月間，石濱芳再接受陸方人員指示，刺探帛琉舉辦第7屆「我們的海洋大會」相關資訊，陸續回報我國代表團人數、帶隊官員及住宿情形，並將相關資訊整理成「2022帕勞我們的海洋大會紀要」檔案傳送給陸方。
新竹地檢署指出，陸方人員收到資料後回覆「先彙報給領導」，並要求石濱芳持續探詢；石之後再交付會議動態、特使答謝宴會邀請函及相關照片等非機密資訊。
檢方認為，石濱芳身為退離職情報人員，明知依法不得為外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員從事情報工作，仍依中共人員指示刺探、蒐集及交付涉及國家利益的非機密資訊，涉犯國家情報工作法，提起公訴。
檢方認定他身為退離職情報人員，仍接受中國大陸外交部附屬單位人員指示，刺探、蒐集並交付帛琉支持台灣參與國際會議等資訊，已違反相關法規，因此提起公訴。 他先蒐集帛琉對第74屆WHA支持台灣參與的提案、提案國與結果研判，之後又回報第7屆OOC的人數、官員住宿、行程與會議動態，甚至整理成紀要文件傳給對方。 台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案時，發現石濱芳提供帛琉度假村場地作為洗錢水房，因而也被列為被告並依法起訴，顯示他同時涉入經商與不法協助行為。
精華 FAQ
檢方認定他身為退離職情報人員，仍接受中國大陸外交部附屬單位人員指示，刺探、蒐集並交付帛琉支持台灣參與國際會議等資訊，已違反相關法規，因此提起公訴。
他先蒐集帛琉對第74屆WHA支持台灣參與的提案、提案國與結果研判，之後又回報第7屆OOC的人數、官員住宿、行程與會議動態，甚至整理成紀要文件傳給對方。
台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案時，發現石濱芳提供帛琉度假村場地作為洗錢水房，因而也被列為被告並依法起訴，顯示他同時涉入經商與不法協助行為。
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