靖國爭議／藍委批對日軟趴趴 林佳龍：日是二戰侵略方
林佳龍在立院備詢時就靖國神社爭議表示日本二戰時是侵略方，但強調台日仍須共同維護台海與印太穩定，並回應長崎原爆典禮與光州雙年展等外交爭議。
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林佳龍在立院備詢時就靖國神社爭議表示日本二戰時是侵略方，但強調台日仍須共同維護台海與印太穩定，並回應長崎原爆典禮與光州雙年展等外交爭議。
日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨「黨四役」（四大要職）要員，近日參拜靖國神社，外交部日前回應表示尊重，遭批評態度軟弱；外交部長林佳龍19日在立委連番逼問下表示，「日本是二戰侵略方」，不過他表示，當下要共同來維護台海和印太的穩定，不能無視於台灣現在正面對中國的威脅。
立法院國防外交委員會昨就「外交與僑務協同培育青年國際事業之執行成效與多語布局」主題邀林佳龍、僑委會主委徐佳青報告，並備詢。
國民黨立委賴士葆質詢時，批評外交部對日本政要參拜靖國神社的態度「軟趴趴」，南韓和中國大陸都表達抗議，台灣過去最少也會表示遺憾，現在卻只說尊重，連前總統陳水扁當年的態度都比外交部強硬；賴士葆認為，外交部表示尊重，形同「樂見其成」日本參拜靖國神社，「太軟弱了！」
林佳龍說，外交部了解日本社會對這些歷史議題有多元看法，不過也期待日本對發動戰爭的歷史要不斷地檢討、反省，不要再重犯過去發動戰爭這樣的罪行，同時期待能共同來維持區域的和平和穩定，盼台日當前的關係能有助於當前區域的和平穩定發展。
賴士葆質疑，日本首相高市早苗在靖國神社外遙祭，小泉進次郎則參拜靖國神社，外界解讀日本在高市領導下，有走向軍國主義復辟的趨勢，也不再反省過去侵略的作為；他追問說，二戰期間台灣死多少人？台灣在二戰死了三萬多人，還有廿萬人被動員，外交部應當正視日本過去侵略的事實，可以原諒，但是不能忽視。
在賴士葆的追問之下，林佳龍回答說，日本在二戰期間當然是侵略方，不過林佳龍也說，靖國神社祭祀的對象很複雜，不全是二戰的戰犯，讓問題複雜化。
對於國民黨立委牛煦庭詢問樂不樂見日本政要參拜靖國神社，林佳龍沒有直接回答，只說，當下台日要共同維護台海和印太穩定，不能無視於台灣現在正面對中國的威脅。
另外，徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，傳出今天將再度出訪歐洲多個國家參加僑務活動。昨面對媒體詢問，她表示，「基於國家安全因素」無可奉告。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，徐佳青才剛被列為被告，又傳出要出國27天，如果出國都是機密，僑委會預算書何必寫派員出國計畫？機不機密，全看對自己有沒有利。
此外，日本長崎市日前舉辦原爆和平紀念典禮，中華民國駐日本代表李逸洋大動作表達不滿，認為台方被安排的座位在使節團區域外。林佳龍昨表示，台灣的處境比較特別，不能夠只是表述台方的立場，外交還是要往來；林佳龍也強調，外交很複雜，不可能百分百符合期待。
另外，9月在南韓的光州雙年展，台灣原以「台灣館」為名參加，遭主辦單位更名為國立台灣美術館的英文縮寫「NTMOFA」，台灣藝術家聯名抗議，引發國際關注，林佳龍表示，會極力交涉爭取，根據協議辦活動，指「還有點時間」，希望能妥善解決。
林佳龍表示，日本在二戰期間當然是侵略方，但靖國神社祭祀對象較複雜，不全是戰犯。他同時強調，台日仍應共同維護台海與印太穩定。 賴士葆批評外交部對日本政要參拜靖國神社只說尊重，連台灣過去常見的遺憾表態都沒有，認為這樣等同默許，對日本態度過於軟弱。 林佳龍也談到長崎原爆和平紀念典禮座位安排與光州雙年展更名爭議，表示台灣處境特殊，外交需持續往來並極力交涉，盼依協議妥善解決。
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林佳龍表示，日本在二戰期間當然是侵略方，但靖國神社祭祀對象較複雜，不全是戰犯。他同時強調，台日仍應共同維護台海與印太穩定。
賴士葆批評外交部對日本政要參拜靖國神社只說尊重，連台灣過去常見的遺憾表態都沒有，認為這樣等同默許，對日本態度過於軟弱。
林佳龍也談到長崎原爆和平紀念典禮座位安排與光州雙年展更名爭議，表示台灣處境特殊，外交需持續往來並極力交涉，盼依協議妥善解決。
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