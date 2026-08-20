靖國爭議／藍委批對日軟趴趴 林佳龍：日是二戰侵略方

日本政要近日參拜靖國神社，外交部長林佳龍19日在立法院表示，日本在二戰期間是侵略方。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 林佳龍在立院備詢時就靖國神社爭議表示日本二戰時是侵略方，但強調台日仍須共同維護台海與印太穩定，並回應長崎原爆典禮與光州雙年展等外交爭議。

日本 防衛大臣小泉進次郎 及自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨「黨四役」（四大要職）要員，近日參拜靖國神社 ，外交部日前回應表示尊重，遭批評態度軟弱；外交部長林佳龍19日在立委連番逼問下表示，「日本是二戰侵略方」，不過他表示，當下要共同來維護台海和印太的穩定，不能無視於台灣現在正面對中國的威脅。

立法院國防外交委員會昨就「外交與僑務協同培育青年國際事業之執行成效與多語布局」主題邀林佳龍、僑委會主委徐佳青報告，並備詢。

國民黨立委賴士葆質詢時，批評外交部對日本政要參拜靖國神社的態度「軟趴趴」，南韓和中國大陸都表達抗議，台灣過去最少也會表示遺憾，現在卻只說尊重，連前總統陳水扁當年的態度都比外交部強硬；賴士葆認為，外交部表示尊重，形同「樂見其成」日本參拜靖國神社，「太軟弱了！」

林佳龍說，外交部了解日本社會對這些歷史議題有多元看法，不過也期待日本對發動戰爭的歷史要不斷地檢討、反省，不要再重犯過去發動戰爭這樣的罪行，同時期待能共同來維持區域的和平和穩定，盼台日當前的關係能有助於當前區域的和平穩定發展。

賴士葆質疑，日本首相高市早苗在靖國神社外遙祭，小泉進次郎則參拜靖國神社，外界解讀日本在高市領導下，有走向軍國主義復辟的趨勢，也不再反省過去侵略的作為；他追問說，二戰期間台灣死多少人？台灣在二戰死了三萬多人，還有廿萬人被動員，外交部應當正視日本過去侵略的事實，可以原諒，但是不能忽視。

在賴士葆的追問之下，林佳龍回答說，日本在二戰期間當然是侵略方，不過林佳龍也說，靖國神社祭祀的對象很複雜，不全是二戰的戰犯，讓問題複雜化。

對於國民黨立委牛煦庭詢問樂不樂見日本政要參拜靖國神社，林佳龍沒有直接回答，只說，當下台日要共同維護台海和印太穩定，不能無視於台灣現在正面對中國的威脅。

另外，徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，傳出今天將再度出訪歐洲多個國家參加僑務活動。昨面對媒體詢問，她表示，「基於國家安全因素」無可奉告。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，徐佳青才剛被列為被告，又傳出要出國27天，如果出國都是機密，僑委會預算書何必寫派員出國計畫？機不機密，全看對自己有沒有利。

此外，日本長崎市日前舉辦原爆和平紀念典禮，中華民國駐日本代表李逸洋大動作表達不滿，認為台方被安排的座位在使節團區域外。林佳龍昨表示，台灣的處境比較特別，不能夠只是表述台方的立場，外交還是要往來；林佳龍也強調，外交很複雜，不可能百分百符合期待。

另外，9月在南韓的光州雙年展，台灣原以「台灣館」為名參加，遭主辦單位更名為國立台灣美術館的英文縮寫「NTMOFA」，台灣藝術家聯名抗議，引發國際關注，林佳龍表示，會極力交涉爭取，根據協議辦活動，指「還有點時間」，希望能妥善解決。