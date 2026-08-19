台採購F-16C/D戰機 2新機最快本周飛抵

台灣向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。（圖／IDF經國號粉專提供）

外傳台灣對美採購F-16C/D Block 70戰機，兩架新機已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台東志航空軍基地。不過也有消息指出，F-16機隊雖然已在途中，但基於天候因素及機務問題，還須等待一段時間才能抵台。

台灣向美採購F-16C/D Block 70戰機，首架於去年12月底升空試飛，當時軍方估計新機可從今年第3季開始交機抵台。過去F-16A/B戰機無法配備適型油箱，必須密集空中加油。

F-16C/D Block 70新機是否搭載可延長航程的適型油箱，減少空中加油次數，同時展示新構型，受到矚目。

據了解，這次交運新機由美方主導，預定本周擇日自美國本土起飛，兩架新機抵達台東志航基地的確切時間仍在保密。

空軍在1990年代執行二代戰機換裝，首批抵台的F-16A/B戰機在1997年由種子教官郝光明及美籍飛官駕駛，自美國德州沃斯堡起飛，歷經11天，共計19次空中加油，飛抵嘉義空軍基地。2021年F-16A/B執行「鳳展專案」升級期間，國軍駐防美國的F-16戰機才再次越洋飛返台灣改裝。

此外，國防部 昨公布有18架次各型共機出海，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾；其中13架次曾逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域。