廈門發布「對台12條」 金廈大橋廈門段拚年底通車

廈門18日端出對台12條措施。圖為7月8日從建設中的金廈大橋（廈門段）項目劉五店航道橋主塔向下俯瞰大橋。（中新社）

今年4月鄭習會後，中共 推出十項措施，而福建省廈門市政府18日進一步發布「促進對台交流合作12條措施」，涵蓋對台經貿合作、文化交流、青年工作、平台建設等多個方面。其中提出，爭取金廈大橋廈門段2026年底海上主線實現通車，並開展金廈大橋（金門段）方案研究。

對此，陸委會18日晚間回應表示，「我們注意到廈門市宣布的新措施，會研究和關注其背後意涵和具體作法」。兩岸公共工程建設涉及公權力事項，「並非陸方可片面決定」，政府並無推動的政策及規畫。

據廈門日報報導，此次發布12條措施，是為深入學習貫徹中共總書記習近平4月會見國民黨主席鄭麗文時的講話精神，認真落實中共中央台辦授權發布的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，打造台胞休閒旅遊、就醫康養、居住就業「第一目的地」。

廈門市台辦主任王培城表示，12條措施是「探索海峽兩岸融合發展新路的具體行動」，突出文化經貿交流、基礎設施聯通及新媒體賦能三個特點。

在基礎設施聯通方面，「措施」提出舉辦兩岸電力行業交流活動，開展廈金通電聯網線路通道和建設方案研究；同時加快推進大嶝LNG氣源站配套管道建設，開展計量站建設前期研究。

金廈大橋部分，廈門將持續推進金廈大橋（廈門段）建設，爭取2026年底海上主線實現通車，並開展金廈大橋（金門段）方案研究。此外，還將推進翔安國際機場配套客運碼頭建設，深化金門共用廈門新機場方案研究，預留金門專用航廈及配套設施。

經貿方面，則提出支持在廈門舉辦各類兩岸農業經貿交流活動，打造台灣農漁產品集散中心；同時優化台灣漁船入境邊防檢查流程，實行入出境邊檢手續網上預報預檢。

青年及文化交流方面，廈門將引導台青參與數位內容創作人才實訓，創作AI漫劇、微短劇在網路平台播出，並搭建兩岸視聽產業交流合作服務平台，支持台資企業參與內容開發創作及大陸微短劇製作。「措施」另提出進一步宣傳推廣「首來台胞廈門服務包」，完善大陸赴台遊客及來廈台胞「無憂返回」協助機制。