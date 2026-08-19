「部隊到島上不能巧取豪奪」 陸演練登島作戰驚見台幣千元大鈔

大陸東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量新台幣千元鈔。（取材自人民前線）

大陸東部戰區日前發布一組訊息，表示「應急資金保障」演練計畫中，其中在一組攜帶貨幣作為資金保障的照片中，發現解放軍 除了準備人民幣、美金、金條外，也有大量新台幣千元鈔，引發大陸網友熱議。

據東部戰區陸軍旗下的「人民前線」近期發布「『野戰銀行車』開在任務一線」一文，內容提及近日第71軍某旅中進行聯合資金集中收付管理中心、開戶銀行組織等應急應戰資金保障演練，全面提升應急財務保障能力。

該旅領導表示，「資金保障是未來戰爭後勤保障的重要組成部分，必須隨時隨地滿足戰場和官兵的需求。」在演練過程中，該旅通過模擬系統癱瘓、斷電斷網等多類突發情況，圍繞多種貨幣緊急提現、異地資金支取、網銀轉帳支付等內容，探索多種資金供應方式，確保部隊緊急情況下，資金保障不斷線。

據悉，該旅與相關結算單位和國有商業銀行建立應急保障機制，實現結算機構、金融機構間的系統聯動與快速響應，有效破解了多個資金應急保障難題，為做好應急應戰資金保障。

大陸軍武帳號解讀，解放軍隊在自己的貨幣體系範圍內活動，用的自然是人民幣，要出海參加戰鬥任務自然就需要攜帶外幣，而這也正是當前戰備訓練貼近實戰提出的新需求。美金、人民幣與新台幣三種貨幣同時出現，而且還是通過微型無人機直接吊運在野戰環境下分發，用意是在不遠的將來，極有可能發生的登島作戰中，前線作戰人員需要充足的現金保障。

該帳號進一步指，帶現金有幾種用途，一是人員求生跟脫險，二是採購當地物資和服務。對於解放軍而言，三大紀律八項注意裡，「不拿群眾一針一線」、「買賣公平」這些要求永遠都存在。「部隊到了台灣島上，不可能學某些匪兵巧取豪奪，臨時購買當地群眾的物資、租用車輛、使用民用設施，該付多少錢就付多少錢。」