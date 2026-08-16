黑白集／張雪機車也難容 戳破台灣韌性

張雪機車遭四大部會大動作聯手查扣，示意圖。(記者林宸誼／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評政府在韌性演習期間查扣張雪重機過於荒謬，並指台灣機車產業因政策與研發不足，錯失與大陸品牌競爭及提升韌性的機會。

就在賴政府進行城鎮韌性演習的同時，經濟、財政、交通與內政等四大部會也大動作聯手查扣一輛大陸重機品牌張雪機車。此事之荒謬，恰恰戳破台灣機車產業與社會韌性的脆弱。

台灣機車密度為世界之冠，向稱「機車王國」，性價比高的MIT機車也行銷全球。只可惜錯誤的產業發展與道安策略，讓台灣機車產業長期沉溺於相對容易的「代步車」製造，高精尖研發難有突破。

就以這次引發爭議的張雪820RR重型機車為例，它屬於小眾大排氣量紅牌檔車，台灣迄今也只生產過一款；加上政府政策並不支持人民購買大排量機車，市場不大，台灣幾家機車廠又沒有張雪的拚勁，早早就棄守相關市場，遑論進軍國際競技賽道，人民也只能花數倍的錢去購買歐、美、日重機。

相對地，張雪機車能在世界超級摩托車錦標賽大放異彩，也代表大陸產業鏈的多元完整。當MIC品質躍升、性價比高，乃至展現的拼勁與創造力，無一不直戳賴政府逆鱗，各部會自不容這輛獲得國際肯定的「統戰重機」，戳破由抗中保台建構的「韌性」！

只是別忘了，張雪機車揚名之際，它採用的台灣正新輪胎也沾了光。張雪機車現身台灣，本可為台灣相關產業帶來鯰魚效應；可嘆一個查扣，不僅卡死鯰魚，更斷了整群沙丁魚重塑韌性的契機。（轉載自聯合報）