我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

新聞評論／台民主自信開放 何必學中共搞封網

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國大陸國台辦日前上線的「台青e家」服務平台，最近遭陸委會封鎖。（取材自「台青e...
中國大陸國台辦日前上線的「台青e家」服務平台，最近遭陸委會封鎖。（取材自「台青e家」網站）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評陸委會封鎖「台青e家」落入威權式思維，主張若有違法應依法處理內容與行為，而非直接整站封網，否則將侵蝕台灣的法治、透明與救濟機制。

中國大陸國台辦推出的「台青e家」服務平台，最近遭陸委會封鎖。值得台灣社會警惕的，不是這個網站具有多大的威脅與滲透力，而是賴政府的反制已落入對方的一貫思維：看不順眼，就封起來；認定有風險，就讓人民看不到。

陸方推出以台灣青年為對象的平台，涉及赴陸求學、就業與實習，政府當然有理由檢視其是否涉及違法招募、個資蒐集，以及更廣泛的國安與統戰風險。問題不是政府「能不能管」，而是民主政府應該「怎麼管」。

陸委會提出「兩岸人民關係條例」作為依據，其中條文確實規範了大陸學校在台招生、赴陸任職仲介及特定宣傳行為。然而，這些禁止特定行為的法條，是否就等於授權行政機關可以直接將整個網站的DNS解析關閉？畢竟，「行為違法」與「封鎖手段合法」之間，隔著民主法治最重要的程序正義。政府若認定網站上有違法內容，應針對該內容依法查處；台灣若有人違法招募或刊登廣告，應依法裁罰；若涉及個資風險，可提出警示並追究責任。然而，直接讓整個網域在台灣「消失」，卻是另一個層次的行政濫權。

DNS封鎖看似只是技術動作，實質上卻是行政權對資訊流通的直接干涉。當政府決定斷開連結，受影響的不只是網站經營者，還包括人民的資訊接收自由與網路通訊權利。近年來台灣已建立一套以DNSRPZ等技術快速阻斷網站的數位治理模式，從打詐、緝毒到兒少保護，都能迅速封鎖。但當工具變得便利，更須依法授權，不能只是以封鎖為能事。何況曾發生過刑事局偵辦毒品案時，原欲封鎖特定非法App，卻因文書轉檔失誤將微軟公用的子網域列入黑名單，導致金融機構、醫療院所等在內的2.3萬個合法網站停擺數小時。

封網固然好用，但陸方對網路的「管理效能」，絕對不是標榜自由開放的台灣應該師法的。這正是民主與威權最根本的差異。中共不必向人民解釋為何封鎖外部網站，因為其政治邏輯建立於資訊控制之上。台灣面對大陸的資訊戰，若也直接採取「我認為你有問題，所以讓你消失」的思維，在制度上究竟比對方優越在哪裡？

成熟的國安政策不應害怕公開透明。政府若認定「台青e家」違法，就應明確公布違法頁面、適用法條、處分依據、封鎖期限與定期檢討機制；而非僅用「統戰」、「心理戰」等籠統政治詞彙概括一切。更重要的是，必須建立可被挑戰的行政救濟程序，否則昨天被封的是詐騙網站，今天被封的是大陸網站，明天或許就是其他爭議資訊平台，甚或是政黨官網與人民貼文。執政者不能因為對方「很討厭」，就棄守民主制度的法則。

面對大陸，台灣當然不能天真；統戰、認知作戰與數位滲透都是真實的安全挑戰。但正因我們面對的是一個高度控制資訊的威權政權，台灣更該證明自由開放的防衛韌性制度優越性，不能一邊批評大陸封鎖資訊，一邊師法大陸將封鎖當成治理能力的展示。

值得驕傲的民主，不在政府有能力阻擋網站，而是政府即使具備封鎖技術，也必須依照民主開放與法治的原則回答：法律授權在哪？必要性在哪？比例原則在哪？誰來監督？如何救濟？這才是台灣面對統戰應有的自信，卻從未在陸委會的政策中體現。

至於封網之外，還以「所謂的傳播學者」輕蔑回應大學教授的專業質疑，那個「所謂的陸委會副主委」踐踏過台東縣長與農民，再踩踏學者，不過是反映賴政府的權力傲慢與文明水準而已。

精華 FAQ

  • 文章認為這種作法過度依賴技術性封鎖，容易把行政權變成控制資訊流通的工具。即使政府有國安考量，也應先依法檢視具體違法內容，而非直接讓整個網站消失。

  • 作者主張政府應明確公布違法頁面、法律依據、處分理由與封鎖期限，並建立可受挑戰的救濟程序。若涉及招募、廣告或個資問題，應針對個別違法行為處理。

  • 本文認為中國大陸的封網模式建立在資訊控制與威權治理上，台灣若仿效，等於放棄民主社會應有的公開、比例原則與監督機制，無法彰顯自由體制的優越性。

中共

上一則

冷眼集／最大規模預算入袋 綠得便宜還賣乖

下一則

梁文傑嗆管太寬 蔣萬安酸可笑：賣釋迦變賣台？

延伸閱讀

違兩岸關係條例…陸委會封鎖「台青e站」 學者批行政擴權

違兩岸關係條例…陸委會封鎖「台青e站」 學者批行政擴權
台公僕赴大陸探親須交親友名單 挨批「把公務員當匪諜」

台公僕赴大陸探親須交親友名單 挨批「把公務員當匪諜」
專家之眼／漢光演習揭露解放軍失能戰 台灣更安全了嗎

專家之眼／漢光演習揭露解放軍失能戰 台灣更安全了嗎
批賴打藍 經濟學人：台灣民主遭挾持

批賴打藍 經濟學人：台灣民主遭挾持

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」