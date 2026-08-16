梁文傑嗆管太寬 蔣萬安酸可笑：賣釋迦變賣台？
饒慶鈴錄影參與海峽論壇案獲認定不處分後，蔣萬安批評陸委會嚴查過頭，梁文傑則回嗆蔣「管太寬」，並強調陸委會未曾說過賣鳳梨釋迦就是賣台。
AI摘要
文章摘要整理：
饒慶鈴錄影參與海峽論壇案獲認定不處分後，蔣萬安批評陸委會嚴查過頭，梁文傑則回嗆蔣「管太寬」，並強調陸委會未曾說過賣鳳梨釋迦就是賣台。
台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇，經調查後認定不予處分，台北市長蔣萬安指陸委會欠饒慶鈴及五個農業團體一個道歉，陸委會副主委梁文傑也反擊「從台北管到台東會不會太寬了？」蔣萬安昨受訪指出，賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。
饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。13日結果出爐，陸委會表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。
蔣萬安前天受訪指陸委會欠饒慶鈴及五個農業團體一個道歉，梁文傑也反擊，強調行政機關本就有責任調查案件，反嗆蔣萬安「這件事從頭到尾不干蔣市長的事，從台北管到台東會不會太寬了？」
蔣萬安昨赴宜蘭輔選宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對梁文傑說「管太寬」，蔣萬安受訪指出，陸委會之前說要嚴查嚴辦台東縣縣政府、饒縣長，還有五個農業團體。難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。
蔣萬安指出，陸委會針對饒縣長，她只是錄影，而且只是身為地方父母官，積極地對外推銷在地的農產品，也要受到調查，「陸委會會不會管太寬？」
梁文傑在Threads上發文反擊，「請問蔣市長，我們陸委會是什麼人在什麼時候說過『賣鳳梨釋迦就是賣台』?」
他進一步表示，所謂「賣台」是指為中共發展組織、影響選舉或刺探機密，那是由國安局和調查局在查，例如馬德、馬治薇和徐春鶯。這類案子不歸陸委會管，陸委會管的是兩岸條例所規定禁止的行為。
梁文傑重申，任何案子總是要了解事實和請當事人說明才能判斷，這叫遵守正當行政程序。本案最後認定不需要處分，也是遵守正當行政程序的結果。我們陸委會是這樣，相信台北市政府也是這樣。
他最後也向蔣萬安喊話，「如果蔣市長真的有聽到我們陸委會說過任何人『賣台』，歡迎具體指出來。」
陸委會表示，饒慶鈴的發言雖與政府政策立場不盡相符，但內容未觸及政治議題，經內政部行政調查與部會會商後，認定不予處分。 蔣萬安認為陸委會先前要嚴查饒慶鈴與農業團體，卻最後不處分，顯得可笑；他也反問，地方推銷鳳梨釋迦難道就等於賣台，質疑陸委會管得太寬。 梁文傑表示，陸委會從未說過賣鳳梨釋迦就是賣台，所謂賣台是國安局與調查局在查的範圍；陸委會處理的是兩岸條例下禁止事項，並強調依法完成正當行政程序。
精華 FAQ
陸委會表示，饒慶鈴的發言雖與政府政策立場不盡相符，但內容未觸及政治議題，經內政部行政調查與部會會商後，認定不予處分。
蔣萬安認為陸委會先前要嚴查饒慶鈴與農業團體，卻最後不處分，顯得可笑；他也反問，地方推銷鳳梨釋迦難道就等於賣台，質疑陸委會管得太寬。
梁文傑表示，陸委會從未說過賣鳳梨釋迦就是賣台，所謂賣台是國安局與調查局在查的範圍；陸委會處理的是兩岸條例下禁止事項，並強調依法完成正當行政程序。
上一則
新聞評論／台民主自信開放 何必學中共搞封網
下一則