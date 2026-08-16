梁文傑嗆管太寬 蔣萬安酸可笑：賣釋迦變賣台？

台北市長蔣萬安，15日赴宜蘭輔選宜蘭縣長參選人吳宗憲。（圖／民眾提供）

AI摘要 文章摘要整理： 饒慶鈴錄影參與海峽論壇案獲認定不處分後，蔣萬安批評陸委會嚴查過頭，梁文傑則回嗆蔣「管太寬」，並強調陸委會未曾說過賣鳳梨釋迦就是賣台。

台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇，經調查後認定不予處分，台北市長蔣萬安 指陸委會欠饒慶鈴及五個農業團體一個道歉，陸委會副主委梁文傑也反擊「從台北管到台東會不會太寬了？」蔣萬安昨受訪指出，賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。

饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部 查處。13日結果出爐，陸委會表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

蔣萬安前天受訪指陸委會欠饒慶鈴及五個農業團體一個道歉，梁文傑也反擊，強調行政機關本就有責任調查案件，反嗆蔣萬安「這件事從頭到尾不干蔣市長的事，從台北管到台東會不會太寬了？」

蔣萬安昨赴宜蘭輔選宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對梁文傑說「管太寬」，蔣萬安受訪指出，陸委會之前說要嚴查嚴辦台東縣縣政府、饒縣長，還有五個農業團體。難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。

蔣萬安指出，陸委會針對饒縣長，她只是錄影，而且只是身為地方父母官，積極地對外推銷在地的農產品，也要受到調查，「陸委會會不會管太寬？」

梁文傑在Threads上發文反擊，「請問蔣市長，我們陸委會是什麼人在什麼時候說過『賣鳳梨釋迦就是賣台』?」

他進一步表示，所謂「賣台」是指為中共發展組織、影響選舉或刺探機密，那是由國安局和調查局在查，例如馬德、馬治薇和徐春鶯。這類案子不歸陸委會管，陸委會管的是兩岸條例所規定禁止的行為。

梁文傑重申，任何案子總是要了解事實和請當事人說明才能判斷，這叫遵守正當行政程序。本案最後認定不需要處分，也是遵守正當行政程序的結果。我們陸委會是這樣，相信台北市政府也是這樣。

他最後也向蔣萬安喊話，「如果蔣市長真的有聽到我們陸委會說過任何人『賣台』，歡迎具體指出來。」