華郵兵推北京能源封鎖台海 訪美學者：恐始自天然氣船不敢進高雄港

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。(本報資料照片)

「華盛頓郵報 」WP Intelligence與New Lines Institute共同進行一場危機模擬，「如果中國大陸不直接打台灣，而是先從能源下手呢？」訪美學者翁履中在臉書上分析表示，「矽盾」不能取代能源韌性，半導體再重要，還是要先有能源才能生產。台灣需要準備的除了軍備，也包括能源緩衝、電網韌性等。

模擬設定在2026年9月，北京要求運往台灣的煤炭與液化天然氣 接受中國審批，台積電 隨即警告，若台灣出現電力中斷，全球晶片供應可能受到衝擊。模擬中，美國、日本逐步升高軍事與經濟壓力，澳洲相對謹慎，北京則利用關鍵礦產、投資和對台差別待遇分化各方。最後沒有全面戰爭，但經濟戰、軍備競賽與盟友裂痕都更加明顯。

翁履中表示，「台灣的安全準備，不能只有軍事。」這幾年全世界看台灣，太習慣問中國大陸會不會「打台灣」，卻比較少問，如果中國大陸不用打，也能困住台灣呢？北京未必要選擇成本最高的全面戰爭，能源、航運、保險、經貿壓力、灰色地帶執法，都可能是更靈活的工具。所以這套兵推真正要推估的，不是誰會先開火，而是誰先撐不住。

翁履中指出，台灣能源高度依賴進口，真正令人擔心的，不是解放軍炸掉電廠，而是根本不用炸，只要讓天然氣船不敢進來。而且北京也未必要宣布「封鎖」，可以說只是海警執法、安全檢查、部分能源船需要審查，這時候被考驗的不只是政府，而是企業、航運公司、保險公司與盟友。

翁履中說，從能源缺口看台海危機，北京真正測試的或許不會只是其他國家支不支持台灣，而是外國企業願不願意為了運送天然氣和能源給台灣承擔風險？簡單來說，「矽盾」不能取代能源韌性，半導體再重要，還是要先有能源，才能生產。台灣真正需要準備的，除了軍備，更包括能源緩衝、電網韌性、替代供應、航運保險，以及危機第一天到底要怎麼處理。

翁履中表示，現在談的所有這些準備，相信參與者真正的目的，都不是為了讓衝突發生，而是希望衝突永遠不要發生。兵推、演習、軍備、能源韌性，都是在降低對方誤判與施壓成功的可能。可是，如果真要說有什麼比兵推和演習更能降低衝突風險？答案還是兩岸溝通，重新建立最基本的互信，比任何危機準備都更有效，當然也更困難。

翁履中說，且真正有意義的溝通，不是民間活動、學者彼此交換意見，也不是在野黨單方面抱持期待的往來。只有執政者真心願意推動，溝通才有真正的政策效果。防衛是必要的，韌性也是必要的，但如果政治領導人有能力降低敵意、建立溝通管道、避免彼此把最壞意圖當成唯一假設，那才是最有效的危機管理。

翁履中指出，準備最壞的情況，是政府的責任；努力不讓最壞的情況發生，更是責無旁貸。台海下一場危機，不一定從第一枚飛彈開始，可能從第一艘不敢進高雄港的天然氣船開始。大家都希望的最好結果，還是永遠不要走到那一步。