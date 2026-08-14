「化整為零」進口張雪機車遭扣 車主：只是愛玩車 經部：規避輸入規定
王茂盛以拆解零件方式組裝張雪機車遭查扣，主張只是玩車且都已申報；經濟部則指其疑規避大陸整車與引擎輸入禁令，將依法處理。
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王茂盛以拆解零件方式組裝張雪機車遭查扣，主張只是玩車且都已申報；經濟部則指其疑規避大陸整車與引擎輸入禁令，將依法處理。
從事機車相關行業已經30年的王茂盛以「化整為零」的方式，進口大陸重機品牌張雪機車，卻遭到經濟部大動作查扣，他12日在臉書發文表示，進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到。
對於進口的細節、被扣車的經過，王茂盛昨表示因工作繁忙，不便接受訪問。但他在臉書發文說，當天中午財政部關務署、經濟部國貿署、還有荷槍實彈全副武裝的轄區警員，來到他私人改車研究車子的實驗室，但他也據實說明如何進口這些零件，所有的報單都可以查驗核對。
王茂盛表示，當初採購零件是在廣州碣石「殺肉場」，購買當地事故車，已拆解成零件，而在這過程當中，他還用了很多其他廠牌的車子的料跟原物件。
王茂盛說，他在這個業界已經30年，修改零件精密的測試車輛跟調校軟體對他而言是非常容易，因為場內加工、測試，包含動力測試所有的設備都非常齊全，他利用這些加工的工具，重新修改所有的零部件，打造1台張雪機車820—RR。
王茂盛指出，所有加工現場都看得到，設計圖怎麼樣修改也告知了，這是個人財產，「但是他們堅持那也沒關係，既然要讓車子拖回查驗，我也是極力的配合」。
「這件事很明顯看得出雙標。」一位新北重機車友說，因為國內不少重機玩家本來就會自行進口重機零件組裝，用於下賽道或個人收藏，如果真的去查賽車場或車展的車輛，依查扣張雪機車的標準，恐有更多車輛被查扣。重機團體則提醒，核心零件確實無法從中國大陸進口，呼籲玩家勿以身試法。
經濟部重申，依據兩岸人民關係條例規定，中國大陸重型機車整車及引擎屬於不准輸入項目，未經許可不得輸入台灣。涉案業者疑似以拆解機車零組件後分批輸入，再於國內組裝成車，規避現行輸入管理規定。經濟部將等海關完成相關調查後，針對業者違規事證進行議處。經濟部將兩岸人民關係條例規定，視違規情節輕重，對業者處以停止兩個月以上、一年以下輸入貨品，或廢止其出進口廠商登記。
張雪機車董事長張雪接受本報系專訪時曾表示，他非常想在台灣開店，現在正在對接，只是代理商還沒有簽協議。
他是先從廣州碣石購買事故車拆解零件，再以化整為零方式分批輸入台灣，之後在國內重新組裝成車。經濟部認為此舉疑似規避大陸整車與引擎不得輸入的規定，因此查扣調查。 王茂盛表示，所有進口零件都經過申報查驗，現場加工、測試與設計修改也都可供查核。他強調自己只是愛玩車，車子只在賽道騎乘，並非用於一般道路或商業用途。 經濟部重申，中國大陸重型機車整車及引擎屬不准輸入項目，業者若拆件分批輸入再組裝，可能構成違規。待海關調查完成後，將視情節輕重處以停止輸入或廢止出進口廠商登記。
精華 FAQ
他是先從廣州碣石購買事故車拆解零件，再以化整為零方式分批輸入台灣，之後在國內重新組裝成車。經濟部認為此舉疑似規避大陸整車與引擎不得輸入的規定，因此查扣調查。
王茂盛表示，所有進口零件都經過申報查驗，現場加工、測試與設計修改也都可供查核。他強調自己只是愛玩車，車子只在賽道騎乘，並非用於一般道路或商業用途。
經濟部重申，中國大陸重型機車整車及引擎屬不准輸入項目，業者若拆件分批輸入再組裝，可能構成違規。待海關調查完成後，將視情節輕重處以停止輸入或廢止出進口廠商登記。
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