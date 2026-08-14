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漢光演習視導 谷立言與賴清德同行 國際漫遊成網路降速演練破口

台灣新聞組／台北14日電
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漢光演習第九天，第五作戰區於中部地區模擬敵軍空機降威脅景況，地面部隊與陸航聯合火...
漢光演習第九天，第五作戰區於中部地區模擬敵軍空機降威脅景況，地面部隊與陸航聯合火力，對進犯敵軍實施強勢制壓。（記者黃仲裕／攝影）

為期十天九夜的漢光42號演習今天將結束，國防部最快今天中午下令狀況解除，各部隊將陸續返回駐地。因應敵軍可能採取海上隔離或封鎖，威脅台灣屈服，海軍昨天首度與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」，假想載運外援物資的各類外國船隻進入花蓮港卸載，確保台灣海上交通線安全暢通。

賴清德總統昨與美國在台協會處長谷立言、加拿大駐台辦事處代表何曼麗及新北市長侯友宜等人視導新北市雙和醫院醫療降載、地下化演練，隨後再到土城關心民生配售演練。在駐台使節面前，賴總統說，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會關心，「我們不是單獨面對區域地緣政治的變化」，但台灣絕對不能單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

操演期間，海軍玉山號兩棲運輸艦模擬載運重要物資的商船，海軍與海巡艦艇協同完成海上護航，並由獵雷艦開闢安全航道後，引導模擬商船進入花蓮港。玉山艦在操演過程中，也首度公開放飛艦載型無人機，擔任空中監偵任務。

商船進港後，第二作戰區守備部隊迅速執行要港防衛，同時展開戰略物資轉接演練，結合港埠裝卸及徵用民用拖板車運輸，完成物資接收、裝載及接轉，驗證民間資源整合及後勤支援能力。

因應最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，昨天凌晨，首都衛戍指揮部首次在光復橋執行封橋演練，假想共軍從新北市方向沿光復橋進攻北市，憲兵部隊沿橋面布設機動防爆牆、大型遊覽車及詭雷等多道阻絕設施，並在台北端派出雲豹甲車執行口袋殲敵戰術，一時間萬華街頭槍聲大作、爆炸聲不絕，引起許多周圍住戶關注。

而城鎮韌性演習昨天下午在北部實施30分鐘行動網路降速演練，一般網頁難以開啟，但網友發現，若使用國際漫遊卡，網路連線卻順暢無比、完全不卡，成為降速演習「破口」，引發質疑。

對於國際漫遊不受限的情況，國家通訊傳播委員會（NCC）證實，若民眾使用的國際漫遊業者是與台灣三大電信合作，會因此全面降速，但若國際漫遊卡是與國際衛星業者合作，確實不受降速影響。

賴清德總統（中）13日與美國在台協會處長谷立言（右二）、加拿大駐台辦事處代表何曼...
賴清德總統（中）13日與美國在台協會處長谷立言（右二）、加拿大駐台辦事處代表何曼麗（右一）及新北市長侯友宜（左二）等人視導漢光演習。（記者杜建重／攝影）

精華 FAQ

  • 演習重點包括海軍與海巡共同執行反封鎖護航、模擬外援物資進港卸載、港埠後勤接轉，以及首都地區的封橋與縱深防禦演練，強調海空與城鎮聯合作戰能力。

  • 賴清德與谷立言、何曼麗及侯友宜視導醫療降載與民生配售演練時表示，台灣安全與台海和平受到國際關注，但台灣不能依賴外人，必須先把自身準備做好。

  • NCC說明，若國際漫遊業者是和台灣三大電信合作，會配合降速；但若漫遊卡是連結國際衛星業者，則不受此次降速限制，因此出現可正常上網的情況。

谷立言 賴清德 侯友宜

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