漢光演習視導 谷立言與賴清德同行 國際漫遊成網路降速演練破口

漢光演習第九天，第五作戰區於中部地區模擬敵軍空機降威脅景況，地面部隊與陸航聯合火力，對進犯敵軍實施強勢制壓。（記者黃仲裕／攝影）

為期十天九夜的漢光42號演習今天將結束，國防部最快今天中午下令狀況解除，各部隊將陸續返回駐地。因應敵軍可能採取海上隔離或封鎖，威脅台灣屈服，海軍昨天首度與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」，假想載運外援物資的各類外國船隻進入花蓮港卸載，確保台灣海上交通線安全暢通。

賴清德 總統昨與美國在台協會處長谷立言 、加拿大駐台辦事處代表何曼麗及新北市長侯友宜 等人視導新北市雙和醫院醫療降載、地下化演練，隨後再到土城關心民生配售演練。在駐台使節面前，賴總統說，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會關心，「我們不是單獨面對區域地緣政治的變化」，但台灣絕對不能單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

操演期間，海軍玉山號兩棲運輸艦模擬載運重要物資的商船，海軍與海巡艦艇協同完成海上護航，並由獵雷艦開闢安全航道後，引導模擬商船進入花蓮港。玉山艦在操演過程中，也首度公開放飛艦載型無人機，擔任空中監偵任務。

商船進港後，第二作戰區守備部隊迅速執行要港防衛，同時展開戰略物資轉接演練，結合港埠裝卸及徵用民用拖板車運輸，完成物資接收、裝載及接轉，驗證民間資源整合及後勤支援能力。

因應最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，昨天凌晨，首都衛戍指揮部首次在光復橋執行封橋演練，假想共軍從新北市方向沿光復橋進攻北市，憲兵部隊沿橋面布設機動防爆牆、大型遊覽車及詭雷等多道阻絕設施，並在台北端派出雲豹甲車執行口袋殲敵戰術，一時間萬華街頭槍聲大作、爆炸聲不絕，引起許多周圍住戶關注。

而城鎮韌性演習昨天下午在北部實施30分鐘行動網路降速演練，一般網頁難以開啟，但網友發現，若使用國際漫遊卡，網路連線卻順暢無比、完全不卡，成為降速演習「破口」，引發質疑。

對於國際漫遊不受限的情況，國家通訊傳播委員會（NCC）證實，若民眾使用的國際漫遊業者是與台灣三大電信合作，會因此全面降速，但若國際漫遊卡是與國際衛星業者合作，確實不受降速影響。

賴清德總統（中）13日與美國在台協會處長谷立言（右二）、加拿大駐台辦事處代表何曼麗（右一）及新北市長侯友宜（左二）等人視導漢光演習。（記者杜建重／攝影）