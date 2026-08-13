北部網路降速演練 藍轟缺嚴謹規畫「假演習真戒嚴」

漢光42號演習，國軍防空單位12日在北市美堤河濱公園部署愛國者二型飛彈防禦系統，防範共軍襲擊衛戍首都圈。（記者許正宏／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北部7縣市將同步進行30分鐘行動網路降速演練。

北部7縣市將同步進行30分鐘行動網路降速演練。 重點二： 國民黨批評規畫不明，質疑演習變成假演習真戒嚴。

國民黨批評規畫不明，質疑演習變成假演習真戒嚴。 重點三：NCC與機場提醒民眾預作準備，避免影響通訊與登機。

漢光42號實兵演習進入最後階段，北部地區城鎮韌性演習今天下午將登場，14時30分至15時將同步進行行動網路降速演練，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等北部7縣市。國民黨立院黨團質疑是「假演習真戒嚴 」，表示國安可以保密，但不能保密到人民都不知道自己要做什麼，呼籲演習應先公布目的、演練範圍等內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）提醒民眾，演練期間應減少非必要上網，勿用手機處理重要工作，重要上網需求應提前或延後辦理。

NCC說，行動網路降速30分鐘期間，119、110報案電話、基本語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）均可正常使用。NCC建議民眾使用固定網路，可預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以避免影響自身權益；演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本、確認住家及公司附近避難處所及確認身邊可用的固網及市話。

桃園國際機場公司提醒，北部地區演練期間，機場巡迴巴士、客運巴士、排班計程車及租賃車將暫停發車，行動網路也將降速，可能影響線上報到、行動支付及上網，呼籲當日搭機及接送機民眾提早抵達，並預先備妥登機資料及現金。

國民黨團昨批演習缺乏嚴謹規畫，書記長林沛祥說，這是要演練斷網後外送平台能不能點便當，還是網路ATM能不能轉帳，還是Google Maps能不能帶大家回家，如果是這樣，這不叫演習，叫「數位戒斷體驗營」。民眾目前不清楚為什麼要斷網，斷了之後要做什麼。

林沛祥說，國家安全當然重要，通訊韌性當然要演練，但要提醒政府，國安可以保密，但不能保密到人民都不知道自己要做什麼。呼籲演習應先公布目的、法律依據、演練範圍、影響對象及開始、結束時間。機密可以不說，但人民要做什麼，不能不說，也應建立斷網應變手冊與替代系統，政府應告訴大家，沒有網路後要去哪裡獲得官方資訊，以及演習後公開成本與成效報告，並建立國會監督機制。

立委葛如鈞還以烏干達總統連任40年「每逢選舉必斷網」為例，擔憂賴清德總統仿效，要求公開成效報告並建立國會監督機制。葛如鈞強調，除極權國家會為因應民眾示威而強制斷網外，日本、南韓、新加坡等國在演練通訊韌性時，多半是以情境模擬、桌上演習為主，從未有真正控制行動的大規模斷網。