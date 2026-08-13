我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

批賴打藍 經濟學人：台灣民主遭挾持

編譯周辰陽／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「經濟學人」發布「挾持台灣民主」專文，指賴清德總統態度固執，以國民黨為首的反對黨...
「經濟學人」發布「挾持台灣民主」專文，指賴清德總統態度固執，以國民黨為首的反對黨則控制國會，黨派鬥爭削弱政府運作。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

經濟學人指台灣政黨鬥爭與反覆杯葛正在侵蝕民主與國防，若政治人物只顧私利，中國將成為唯一贏家。

「經濟學人」日前發布「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，認為這種情況讓國家治理日益困難，中國則成為唯一贏家。

「經濟學人」11日發布的文章指出，外界研判台海危機時，通常著眼於中國入侵或封鎖，以及美國介入後兩個核武強權開戰的風險。但另一種情境也值得關注：台灣若有朝一日未經一戰便被誘使投降。這雖是中國偏好的結果，但中國國家主席習近平及其部屬將面臨一連串艱難的抉擇。北京可能必須以殘酷鎮壓粉碎台灣自由，而全世界都會看在眼裡。對台灣政治人物而言，結論應該很明顯。

「經濟學人」認為，台灣民主不只是相較蔣介石獨裁統治的一大進步，本身也是一種嚇阻力量，但台灣仍迫切需要更多足以讓習近平有所顧忌的籌碼。儘管民進黨試圖推動延宕已久的國軍現代化，中國並不畏懼國軍；台灣傳統上的保護者美國也不可靠。美國總統川普雖同意創紀錄的對台軍售，卻嘲笑台灣在中國面前既弱小又火力不足，5月與習近平會談後還呼應中方論述，稱賴清德是可能引發戰爭的莽撞之人。

遺憾的是，只顧自身利益的台灣政治人物非但不珍視民主，反而正在摧毀民主。2024年大選後，民進黨掌握總統職位及行政部門，以國民黨為首的反對黨則控制國會，黨派鬥爭自此削弱政府運作。

許多國家都有惡劣的政治人物，台灣政治人物的不負責任尤其突出。這個責任不由雙方均攤。賴清德總統態度固執，也不像前總統蔡英文一樣與國民黨溫和派磋商；但反對黨引發連串憲政危機。國民黨立法委員及盟友阻擋政府預算數月，包括購買美國武器的經費，同時阻擋憲法法庭人事任命。

反對黨還採取一項戲劇性的自毀行動，阻擋以21萬架空中及海上無人機訂單扶植本土產業的計畫。該文作者未具名，談到在訪台時，曾邀請國民黨高層說明。他們表示：「喔，我們支持製造無人機，這是政治問題。」一名國民黨大老私下坦言，同黨立委擔心政府會把無人機經費導向捐款給民進黨的企業。被問到親國民黨企業是否可以製造無人機時，這名大老嘆道，這些企業往往在中國投資，因此不敢投入生產，而國民黨寧願不去正視這個難題。

國民黨主席鄭麗文宣稱台灣不能依賴美國，因此需要加強兩岸關係，民進黨政治人物為此譴責她。鄭麗文4月在北京與習近平友好會晤，也引發民進黨不滿。鄭麗文堅稱，她的目標是避免戰爭，而不是出賣台灣。民進黨內部人士則指稱，國民黨內一些人實際上充當中國的「代理人」。

毫無疑問，台灣是中國影響力行動的目標。這些行動是否奏效仍不清楚，但台灣最年輕一代對政治日益幻滅，投票意願也愈來愈低，還不斷接觸中國大陸支持的社群媒體內容，這些內容嘲笑台灣民主混亂不堪。

台灣從獨裁走向開放社會的歷程，已改變台灣的全球地位，但政治失能正傷害台灣。外界不可能比台灣自己的政治人物更珍視台灣民主。台灣的自由本應是一項優勢，讓中國為接管台灣付出更高代價。可恥的是，這些自由正遭到內部背叛。

精華 FAQ

  • 文章認為台灣民主本應是嚇阻中國的優勢，但政黨惡鬥、政治人物只顧自身利益，反而讓治理失能、國防受阻，等於從內部削弱民主防線。

  • 文章點名國民黨及盟友阻擋政府預算、購武經費與憲法法庭人事任命，還卡住無人機採購與產業計畫，導致國防現代化與政策推動受挫。

  • 文章指出台灣確實是中國影響行動目標，年輕世代又對政治失望、容易接觸親中內容；若內部持續失能，台灣自由將難以成為有效嚇阻，最終可能讓中國得利。

習近平 賴清德 川普

上一則

陳幸妤自爆離婚 批趙建銘亂搞男女關係 對前妻跟小孩無情無義

下一則

觀察站／賴提北戴河 典型先射箭再畫靶

延伸閱讀

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
鄭麗文TIME專訪：避免台海一戰 重大改變都必須尊重台灣人

鄭麗文TIME專訪：避免台海一戰 重大改變都必須尊重台灣人
中國對台灰色地帶脅迫加劇 學者：美應改採「結構性模糊」

中國對台灰色地帶脅迫加劇 學者：美應改採「結構性模糊」
解散統促黨 藍批獨裁 白憂公正 綠稱觸國安紅線

解散統促黨 藍批獨裁 白憂公正 綠稱觸國安紅線

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習