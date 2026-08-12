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漢光演習前破防 2陸男駕橡皮艇偷渡 遊台7天才落網

台灣新聞組／台北12日電
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中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇（圖）偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海...
中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇（圖）偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。（圖／海巡署提供）

漢光42號演習前，中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕駛橡皮艇偷渡來台，疑在7月23日從新北市八里區台北港附近海岸上岸；海巡署翌日接獲民眾報案，30日在桃園市查獲兩人，兩人聲稱是迷航抵台，士林地院裁定羈押禁見。國民黨立委賴士葆質疑，管碧玲平時對陸態度強硬，如今海防出現重大漏洞，管應出面向國人說明。

本報系聯合報報導，對於海岸線破防，海巡署調查雷達操作手有發現光點，卻誤判「海浪干擾」，署長張忠龍道歉，坦承有人為疏失，將究責懲處。外傳兩人具大陸海警身分，海巡署及檢方表示無法證實。

近年接連發生大陸偷渡客以小艇闖關。2024年6月，曾任中國海軍艦艇長的阮芳勇駕駛快艇直闖淡水河，9月陸籍王姓男子開橡皮艇逼近新北林口區海岸，海巡署承諾強化監控；上月又有欒姓（35歲）、于姓（44歲）男子乘橡皮艇登陸，橡皮艇在岸邊躺兩天，海巡人員接獲民眾報案才知情。

社群平台Threads貼文「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？！」海巡署昨才說明案情。據了解，有釣客連三天前往八里沙灘釣魚，第二天發現沙灘上多出一艘橡皮艇，以為是附近釣友的船；第三天走近查看，竟見船上遺留大陸製裝油鐵桶、寫有簡體字的衛生紙及陸製百事可樂、釣竿、三件救生衣等物品，立刻報案。

海巡署北部分署上月24日接獲民眾電話通報，指在台北港北堤岸際發現橡皮艇，派員查處，啟動現場蒐證偵查，調閱岸海監控等影像追緝；30日在桃園朝陽森林公園查獲陸籍欒姓、于姓男子，移民署桃園市專勤隊查證無入境紀錄，由移民署收容。士林地檢署本月3日訊後，認兩人涉犯入出國及移民法「未經許可入台」罪，有逃亡之虞，聲押禁見獲准。

據了解，欒是新疆人、于是安徽人，都在青島生活，稱從福建省駕橡皮艇出海釣魚卻迷航，不知何故竟抵達台灣。不過，兩人來台多日未求救，傳出曾前往台中市，這段期間如何過夜？靠什麼交通工具？檢方及海巡人員懷疑兩人說詞可信度，查扣手機數位鑑識，清查來台目的及有無其他人員接應。

兩名陸籍男子在漢光演習前駕橡皮艇自新北市八里沙灘偷渡登陸，賴士葆表示，目前適逢漢光演習，與其討論網路降速，不如守好海防、空防，嚴防解放軍機艇越過中線。

對於近年接連發生大陸人士以小艇偷渡來台，有海巡人員感嘆，肉眼有盲區、雷達有死角，橡皮艇受材質影響，「反射波」不清晰，若航速不夠快，雷操手也無法從船隻後方的尾流判斷，難保沒有漏網之魚；建議加強次世代雷達、紅外線熱影像、環島智慧型岸際監控等系統，透過AI科技輔助人力。

又見陸艇突破海防 資料來源／海巡署、記者採訪
又見陸艇突破海防 資料來源／海巡署、記者採訪

中國大陸籍欒姓、于姓男子（圖）涉駕橡皮艇偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海...
中國大陸籍欒姓、于姓男子（圖）涉駕橡皮艇偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。（圖／海巡署提供）

精華 FAQ

  • 海巡署先接獲民眾通報，指台北港北堤岸際有橡皮艇；之後調閱監控追查，並在桃園朝陽森林公園查獲2名陸籍男子，確認兩人未有入境紀錄。

  • 兩人聲稱自己是從福建駕橡皮艇出海釣魚，途中因迷航才抵達台灣；但他們來台多日未求救，且曾傳出前往台中，說詞遭檢方與海巡質疑。

  • 調查指出雷達操作手曾看到光點，卻誤判為海浪干擾，導致未即時攔截。署長張忠龍已道歉，承認有人為疏失，並表示將依程序究責懲處、強化監控。

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