鄭麗文TIME專訪：避免台海一戰 重大改變都必須尊重台灣人

國民黨主席鄭麗文。(聯合報系資料照)

國民黨 主席鄭麗文 日前接受美國「時代」（TIME）雜誌專訪，專訪於昨日晚間刊出，議題包括兩岸關係、台灣安全、國防政策，以及台灣在當前國際局勢下的角色。鄭麗文表示，任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願，現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭，為下一代保留和平、繁榮以及自主選擇未來的空間。

「時代」以鄭麗文從青年時期參與民主運動，到今日擔任中國國民黨主席的政治歷程為切入點，並聚焦她今年4月率團訪問中國大陸、與中共 總書記習近平會面，以及6月率團訪美所提出的兩岸及國際政策主張。

鄭麗文表示，台海長期處於高度緊張與敵意之中，缺乏有效溝通只會增加誤判與衝突的風險。因此，她上任後選擇主動跨出第一步，希望在九二共識的基礎上，逐步建立可持續、制度化的兩岸和平關係。

鄭麗文指出，台灣不能永遠被定位為大國競爭的前線，更不能成為地緣政治下的棋子，面對當前快速變動的國際局勢，台灣應該思考如何創造自己的戰略空間，而不是讓自己的選擇愈來愈少。

鄭麗文說，第一島鏈不應只是軍事上的第一線，更應該成為「和平與繁榮的第一線」。台灣有能力與美國、日本、中國大陸以及區域重要夥伴保持溝通，在不同力量之間創造和平與合作的可能，這才是台灣真正應該發揮的價值。

在國防議題上，鄭麗文強調國防對台灣的重要性，重申國民黨向來支持強化自我防衛，也支持合理、必要的對美軍購；但所有重大國防支出都應接受國會正常審查，符合財政紀律，確保每一分人民的納稅錢真正用在提升台灣防衛能力。

鄭麗文表示，真正穩健的安全政策不能只有軍備，也不能只有對話，而必須同時具備足夠的防衛能力、危機管理機制以及政治溝通管道。國防的目的不是追求戰爭，而是避免戰爭；和平也不是放棄防衛，而是讓所有安全政策最終服務於人民的安全與福祉。

針對兩岸未來，鄭麗文強調，任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願。現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭，為下一代保留和平、繁榮以及自主選擇未來的空間。

「時代」也關注台灣社會對兩岸關係的態度。面對持續升高的區域風險，如何在安全與交流、嚇阻與對話之間找到平衡，已成為台灣未來無法迴避的重要課題。對此，鄭麗文表示，這也是她去年參選國民黨主席的重要原因，面對快速變動的國際局勢，台灣真正需要的不是更多仇恨與對抗，而是有能力降低風險、創造和平。

鄭麗文表示，台灣要走向戰爭，還是走向和平，這不只是國民黨的選擇，更是台灣這一代人必須共同回答的問題。中國國民黨將持續以台灣人民的安全與利益為核心，在強化自身實力的同時恢復溝通、降低敵意，讓台灣從衝突的最前線，走向和平與繁榮的第一線。