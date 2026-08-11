經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

國軍8日在桃園舉行年度漢光演習短程防空操演，一面國旗在陸射型天劍二型防空飛彈發射車旁飄揚。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 經濟學人指台灣政治失能加劇，主要責任在反對黨。

經濟學人指台灣政治失能加劇，主要責任在反對黨。 重點二： 國民黨阻擋預算與人事，甚至拖延無人機採購計畫。

國民黨阻擋預算與人事，甚至拖延無人機採購計畫。 重點三：文章批評親中言行與年輕世代冷感，恐削弱台灣嚇阻力。

《經濟學人》11日發布「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，並將主要火力集中在反對黨，導致台灣日益難以治理，中國則成為唯一贏家。

文章指出，外界研判台海危機時，通常著眼於中國入侵或封鎖，以及美國介入後兩個核武強權開戰的風險。但另一種情境也值得關注：台灣若有朝一日未經一戰便被誘使投降。這雖是中國偏好的結果，但中國國家主席習近平 及其部屬將面臨一連串可怕抉擇。北京可能必須以殘酷鎮壓粉碎台灣自由，而全世界都會看在眼裡。對台灣政治人物而言，結論應該很明顯。

《經濟學人》認為，台灣民主不只是相較蔣介石獨裁統治的一大進步，本身也是一種嚇阻力量，但台灣仍迫切需要更多足以讓習近平有所顧忌的籌碼。儘管民進黨試圖推動延宕已久的國軍現代化，中國並不畏懼國軍；台灣傳統上的保護者美國也不可靠。美國總統川普 雖同意創紀錄的對台軍售，卻嘲笑台灣在中國面前既弱小又火力不足，5月與習近平會談後還呼應中方論述，稱賴清德是可能引發戰爭的莽撞之人。

遺憾的是，只顧自身利益的台灣政治人物非但不珍視民主，反而正在摧毀民主。2024年大選後，民進黨掌握總統職位及行政部門，以國民黨為首的反對黨則控制國會，黨派爭鬥自此削弱政府運作。

許多國家都有惡劣的政治人物，台灣政治人物的不負責任尤其突出，但責任不能由雙方均攤。賴清德總統態度固執，也不像前總統蔡英文一樣與國民黨溫和派磋商；但反對黨引發連串憲政危機。國民黨立法委員及盟友阻擋政府預算數月，包括購買美國武器的經費，同時阻擋憲法法庭人事任命。

反對黨還採取一項戲劇性的自殘行動，阻擋以21萬架空中及海上無人機訂單扶植本土產業的計畫。該文作者未具名，談到在訪台時，曾邀請國民黨高層說明。他們表示：「喔，我們支持製造無人機，這是政治問題。」一名國民黨要角私下坦言，黨籍立委擔心政府會把無人機經費導向捐款給民進黨的企業。被問到親國民黨企業是否可以製造無人機時，這名要角嘆氣表示，這些企業往往在中國投資，因此不敢投入生產，而國民黨寧願不去正視這個難題。

國民黨主席鄭麗文宣稱台灣不能依賴美國，因此需要加強兩岸關係，民進黨政治人物為此譴責她。鄭麗文4月在北京與習近平友好會晤，也引發民進黨不滿。鄭麗文堅稱，她的目標是避免戰爭，而不是出賣台灣。民進黨內部人士則指稱，國民黨內一些人實際上充當中國的「代理人」。

毫無疑問，台灣是中國影響力行動的目標。這些行動是否奏效仍不清楚，但台灣最年輕一代對政治日益幻滅，投票意願也愈來愈低，還不斷接觸中國大陸支持的社群媒體內容，這些內容嘲笑台灣民主混亂不堪。

台灣從獨裁走向開放社會的歷程，已改變台灣的全球地位，但政治失能正傷害台灣。外界不可能比台灣自己的政治人物更珍視台灣民主。台灣的自由本應是一項優勢，讓中國為接管台灣付出更高代價。可恥的是，這些自由正遭到內部背叛。