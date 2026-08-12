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涉反滲透法、詐貸又偽造文書 徐春鶯判刑7年

記者蔣永佑／新北12日電
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台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法等罪，新北地院11日判處七年徒刑。（本報...
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法等罪，新北地院11日判處七年徒刑。（本報資料照片）

台灣新住民發展協會理事、中華兩岸婚姻聯盟理事長徐春鶯，涉嫌受中共指示介入2022地方選舉及2024年總統大選、以商務名義掩護陸方黨政人士來台、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方起訴。新北地方法院昨依反滲透法、銀行法、刑法偽造文書與詐欺取財四罪判處她七年徒刑。

同案被告中，中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明被依反滲透法判刑兩年；集智顧問負責人羅穎因詐貸、偽造文書判刑兩年；徐春鶯女兒卜啓正詐貸，遭判刑一年，緩刑四年。

徐春鶯起初便坦承為服務陸配，從事金額合計2456萬餘元（新台幣，下同，約77萬美元）的地下匯兌，從中獲利21萬餘元，以及利用羅女公司，偽造女兒的薪資證明，向合作金庫詐取2697萬房貸。

新北地院指出，徐、鍾兩人受中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤、民革上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲指示，持續彙報國內陸配領導人參政情況，共謀擴大陸配政治影響力，並促使陸配取得各級公職人員身分，但楊、孫是與我國武力對峙的政治實體、境外敵對勢力政府所屬機構或政黨派遣之人。

2021年5月至2024年1月間，徐春鶯先後向楊、孫兩人報告黃珊珊將參選台北市長，以及時任民眾黨主席柯文哲欲參選總統，獲兩人支持後，著手為黃珊珊成立新住民後援會，利用陸配力量為她助選。後來又在柯參選期間，得知民眾黨將籌組新住民委員會，有意找徐春鶯擔任主委及列入不分區立委名單，她隨即向楊、孫報告，再回頭爭取列入不分區立委安全名單，並動員陸配為柯助選。

2024年底，徐春鶯明知孫憲與友人羅穎的集智顧問並無商業往來，卻以不實資料向移民署申請於去年10月間來台10日，期間四處拜訪各界人士，新北地院認為損害政府對大陸人士申請入境審查及管理的正確性。

精華 FAQ

  • 新北地院認定她涉犯反滲透法、銀行法，以及刑法上的偽造文書與詐欺取財等4罪，最後合併判處7年徒刑，並反映案件同時牽涉政治介選與金融犯罪。

  • 判決指出，她與鍾錦明受中共相關人員指示，持續彙報陸配參政情況，並動員陸配為黃珊珊、柯文哲助選，法院因此認定其有受境外敵對勢力影響介選。

  • 鍾錦明因反滲透法被判2年；羅穎因詐貸與偽造文書被判2年；徐春鶯女兒卜啓正因詐貸被判1年，但獲緩刑4年，整體顯示同案多涉不同層面的不法。

中共

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