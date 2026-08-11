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兩岸若開戰共軍首波打這裡 外媒：一天內恐喪失作戰能力

編譯盧思綸／綜合報導
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外媒分析，若兩岸開戰，新竹基地恐成共軍首波攻擊目標。圖為漢光42號演習時，新竹基...
外媒分析，若兩岸開戰，新竹基地恐成共軍首波攻擊目標。圖為漢光42號演習時，新竹基地的幻象2000戰機飛行員接獲命令後迅速登機。（記者張文玠／攝影）

台灣展開為期十天夜的漢光演習，美國商業內幕10日引述法籍駐台研究員布蘭丁指出，台灣幻象2000-5戰機主要駐地新竹基地距離中國大陸僅約144公里，一旦爆發全面戰爭，將是解放軍最早鎖定、摧毀或癱瘓的台灣軍事基地之一，甚至可能在第一波飛彈攻擊後24小時內喪失作戰能力。

報導指出，台灣軍方7日模擬新竹空軍基地設施遭中國長程飛彈或火箭攻擊，地勤部隊隨即使用推土機及平地機清除跑道殘骸、填補混凝土跑道上的彈坑，再鋪設並固定重型玻璃纖維墊，恢復戰機緊急起降能力，現場另由「捷羚」短程機動防空飛彈系統負責警戒。

演習同時著重在空對空作戰能力能否持續。空軍人員迅速為幻象2000-5戰機掛載魔法2型短程空對空飛彈及雲母中程空對空飛彈，飛行員與地勤人員並演練兩架幻象戰機緊急升空。

台北智庫「國防安全研究院」駐點法籍研究員布蘭丁指出，新竹空軍基地面積約6平方公里，雖然設施完善，但位置使其高度暴露於解放軍第一波陸基、海基及空射飛彈攻擊之下。若中國全面犯台，新竹基地可能在第一波飛彈攻擊後就無法運作，或者「至少會在最初24小時內」喪失作戰能力。

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」戰略落實到台海防衛。但華府智庫「新美國安全中心」資深研究員佩蒂姜警告，台灣可能過度把注意力放在無人機技術本身，卻忽略實施地獄景象戰術不可或缺的軍隊組織與作戰準則改革，另一項關鍵則是台灣能否在遭到封鎖時自行維持無人機供應。

精華 FAQ

  • 因新竹基地距中國大陸僅約144公里，且是幻象2000-5主要駐地，位置高度暴露於陸基、海基與空射飛彈威脅下，一旦全面開戰，可能最先遭到癱瘓。

  • 演習重點包括以推土機、平地機清除跑道殘骸與填補彈坑，再鋪設玻璃纖維墊恢復起降能力，同時由捷羚防空系統警戒，並演練幻象戰機緊急掛彈升空。

  • 專家認為台灣不該只著重無人機技術本身，還要同步改革部隊組織與作戰準則，並確保在遭封鎖時仍能維持無人機與相關裝備的供應鏈。

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