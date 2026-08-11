台漢光演習 M1A2T戰車靠這招防無人機襲擊
台灣國軍漢光42號演習實兵驗證第六天，進入縱深作戰階段。國防部長顧立雄昨視導憲兵負責首都衛戍的指揮所，要求衛戍區與作戰區間必須建立完善溝通協調機制。今天凌晨在松山機場周邊，憲兵也比照去年實施操演，模擬遭到敵軍空降、機降突襲的反制措施。另外，陸軍M1A2T戰車在車頂加裝防範遭無人機與飛彈攻擊的鋼網，也首度對外亮相。
第六天的漢光演習，除了中部、東部地區持續演練跨區支援，動員兵力或遠程火力投入北部戰場。陸軍航特部各型直升機進行分散部署，昨天上午就有AH-64阿帕契攻擊直升機，飛到位於北市文山區的海巡署，進行短暫整補後飛離。海巡署長張忠龍表示，各地區分署同步配合軍方執行多項防禦課目，持續深化合作默契與臨戰應變。
國防部每天定期公布部分操演科目，陸軍584旅是唯一全數換裝M1A2T戰車的單位，該旅日前投入桃園國際機場的反空機降科目，昨天又展示開設臨時整補點，供所屬戰車、裝甲車加油，並利用地形地物休整掩蔽。近年因為無人機大幅運用，裝甲車輛遭受上方攻擊的威脅大增。584旅的戰車與雲豹裝甲車，已有部分在砲塔頂部加裝由鐵柵欄組成的護籠，尤其M1A2T的護籠體積龐大，戰車高度因此增加到約4公尺。
M1車身共有四處油箱，包括車尾兩具相通主油箱，左前、右前各有一具備用油箱，總容量508加侖。台灣採購的M1A2T戰車，考慮熱帶型氣候，比照科威特M1A2K，加裝冷卻暨輔助動力系統，除了提供車內空調，也可在不發動引擎狀況下維持射控系統開機。砲塔後端另有一個6加侖的油箱，總計整輛車加滿，共需柴油514加侖，約等於50輛小客車。
演習進入縱深作戰階段，重點包括中部與東部兵力跨區支援北部、首都衛戍協調，以及針對空降、機降突襲與遠程火力投入的反制演練。 因近年無人機運用增加，裝甲車輛更容易遭上方攻擊；因此M1A2T在車頂加裝鋼網或護籠，藉此提高對無人機與飛彈攻擊的防護能力。 584旅除參與反空機降科目外，也展示臨時整補點，供戰車與裝甲車加油，並利用地形地物休整掩蔽，維持裝備在戰場上的持續運作。
精華 FAQ
演習進入縱深作戰階段，重點包括中部與東部兵力跨區支援北部、首都衛戍協調，以及針對空降、機降突襲與遠程火力投入的反制演練。
因近年無人機運用增加，裝甲車輛更容易遭上方攻擊；因此M1A2T在車頂加裝鋼網或護籠，藉此提高對無人機與飛彈攻擊的防護能力。
584旅除參與反空機降科目外，也展示臨時整補點，供戰車與裝甲車加油，並利用地形地物休整掩蔽，維持裝備在戰場上的持續運作。
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