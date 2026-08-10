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華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

編譯盧思綸／即時報導
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台灣地標台北101。（路透）
台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報10日報導，以「台灣將與中國開戰？問台灣人就知道」為題指出，台灣身處美中角力的核心，2300萬台灣人正面臨一項攸關未來的重大抉擇，即應該拉近與中國的距離，還是抵抗北京企圖控制台灣的壓力。華爾街日報觀察，答案一部分取決於自我認同是台灣人或中國人。

華爾街日報訪問五名不同年齡、背景及政治立場的台灣民眾，試圖了解他們信任中國人、美國人，還是自己。報導指，無論如何，所有人都是中國行動的目標，北京正以軍事威脅等手段，試圖迫使台灣人屈服。

33歲的Cony Hsieh就讀軍校、服役六年，目前也是受過訓練的後備軍人。她明確表示，一旦中國攻台、軍方需要，她「毫無疑問」會回到前線。她同時投入國防、民防及反制中國假訊息等議題。

她質疑川普政府屆時是否真的派兵協防台灣，因此認為台灣必須先建立自身防衛能力。

相較於中國立即發動戰爭，她更擔心台灣內部政治變化。她認為，若2028年總統大選由主張改善兩岸關係的國民黨重新執政，可能削弱台灣抵抗中國的能力，甚至形容這等於「把台灣拱手奉送給中國」。

54歲的Dov Lin在台北經營一家小型IT服務公司，他稱自己成長於戒嚴年代，學生時期被教育自己是中國人，但隨著台灣在1980年代末走向民主，台灣人認同逐漸成形。他的叔公曾在白色恐怖期間遭到監禁。

他表示，不反對兩岸經貿及文化交流，也主張台灣維持目前民主與事實獨立的現狀，避免做出引發中國攻擊的改變。不過他表示，如果中國真的入侵，他仍會「拚死」保衛台灣。他說：「如果這是我們稱之為家的土地，為什麼要逃跑或投降？」

27歲藝術家Hsu Mei-chih的母親來自中國，她在接觸白色恐怖歷史後，逐漸確立自己的台灣人認同。她曾在父親故鄉綠島參加以白色恐怖為主題的藝術活動，進一步理解台灣民主化歷程。

她的母親難以理解為何她拒絕認同自己是中國人，她說：「我沒辦法說自己是中國人，因為我對那個地方並不那麼熟悉。我不會說他們的方言，但我會說台語。」即便如此，她仍希望前往母親故鄉青島探望外祖父母，卻曾直接告訴中國親戚：「我們是一家人，但不代表我們來自同一個國家。」

63歲水土保持工程師Ben Chen認為，自我認同不必非得二選一。他父親來自中國、打過國共內戰，母親是台灣客家人，他自認是台灣人也是中國人。

他主張建立一個「中華共同體」，讓中國、台灣、香港與澳門同處一個共同架構，台灣仍保有自己的旗幟、軍隊及外交地位，甚至能在聯合國擁有席位。儘管他清楚這個構想難以實現。

他認為，美國1979年不再正式承認台灣後，便已失去對台灣事務發言的道德正當性。至於兩岸衝突，他直言「戰爭不是選項」，認為如今中國已是全球超級強權，台灣若把中國視為敵人，最終恐怕沒有勝算。

25歲的Eric Li表示，身邊沒人談到戰爭時會說要上戰場，「大家都說要躲、躲、躲」。他認為，多數年輕人偏好維持現狀，「沒人想打仗，大家只想和平生活、開心工作」。他出身政治系，但坦言不和朋友談政治，避免起衝突。

他珍惜台灣的選舉制度與開放社會，也認為這些自由在中國並不存在，但同時主張台灣應以更友善態度處理兩岸關係，甚至學習中國在基礎建設、無人機及機器人等領域的發展，而非專注於北京的威脅。

他認為，為維持和平，台灣可以接受部分象徵性讓步，例如以「中華台北」名義參加奧運。他說：「拿到好處、吃一點小虧，我完全可以接受。反正也沒有真正失去什麼。」

精華 FAQ

  • 報導認為，關鍵在於台灣人如何認同自己，是更傾向把自己視為台灣人，還是中國人。這種身分認同會影響民眾對兩岸關係、抵抗中國壓力與是否接受現狀的態度。

  • 多數受訪者都不希望打仗，傾向維持民主與事實獨立的現狀；但若中國真的入侵，他們也表示會保衛台灣。部分年輕人則更傾向避戰，先求和平生活。

  • 有人擔心2028年若國民黨重返執政，恐削弱台灣抗中能力；也有人主張與中國保持交流、接受部分象徵性讓步，甚至認為可借鏡中國發展，避免把北京視為唯一敵人。

華爾街

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