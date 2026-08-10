長崎原爆紀念典禮台遭矮化 陸使館批李逸洋：自取其辱

長崎8月9日舉行原爆和平紀念典禮刻意矮化我國格，將台灣代表座位安排在使節團區域之外，駐日代表李逸洋因而缺席，改由台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊代表參加。（美聯社）

日本 長崎原爆和平紀念典禮，台灣駐日代表李逸洋刻意缺席以抗議席次安排矮化國格。對此，中國駐日本大使館 發言人除表示，台灣不是一個國家，不存在「國格」一說，並批評李逸洋是「自不量力、自取其辱」。

針對此事引發關注，李逸洋昨天在臉書貼文表示，他是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫凶，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，承認台灣沒有主權、不是一個國家，中國勢必拿「長崎模式」施加於廣島，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞辛勤建立起來的台日關係。

中國駐日本大使館發言人10日晚間則是以「答記者問」形式發布新聞稿，回應李逸洋針對此事的相關說法。新聞稿稱，「台灣不是一個國家，不存在『國格』」一說。自不量力四處刷存在感，只會自取其辱」。

新聞稿並重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的基本共識。新聞稿最後還表示，「補充一個小常識，聯合國對灣的稱謂是：『中國台灣省』」。