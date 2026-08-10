台灣AI經濟寫成功故事 媒體示警：川普、習近平恐成未爆彈

中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。（美聯社）

西班牙財經媒體Merca2分析指出，台灣在人工智慧（AI）熱潮帶動下迎來近年罕見的經濟高速成長，不過，這波榮景背後藏著兩顆未爆彈。一是美國總統川普 政策走向的不確定性，台灣經濟與科技產業日益緊密連結美國市場；另一則是中國國家主席習近平 領導下的北京持續對台施壓，讓台灣經濟面臨地緣政治風險。

台灣2026年第一季GDP較去年同期成長13.7%，第二季也達12.9%，連續兩季突破12%，並延續2025年全年8.6%的強勁成長；先進半導體出口與股市大漲成為主要推力，成長速度甚至接近部分正快速工業化的新興經濟體。

推動台灣經濟飆升的核心就是先進半導體。報導指出，全球約90%供大型AI模型使用的最先進晶片由台灣生產，而美國已成為最大買家。2025年，美國自台灣進口額達2010億美元，較2024年的1160億美元大幅增加。今年5月，台灣甚至超越中國，成為美國第三大商品供應來源，僅次於墨西哥與加拿大。

AI熱潮同樣推升台灣股市。台灣股市目前已躍居全球市值第五大市場，超越英國、加拿大與印度，背後主要動能同樣來自人工智慧與半導體相關企業。

台灣半導體榮景也牽動歐洲。歐盟汽車、電信及國防等產業高度依賴台灣先進晶片，一旦台海局勢或美中衝突干擾供應，歐洲製造成本恐迅速攀升。報導指出，華府與台北日益緊密的供應鏈合作，短期有助降低全球晶片短缺風險，卻也讓歐洲面臨不對稱處境，因為歐盟缺乏類似安排保障先進晶片供應。

對西班牙而言，短期衝擊相對有限，但若地緣政治緊張升高，電子零組件價格仍可能上漲；更大的風險則在於美中關係若嚴重惡化，衝擊恐從半導體供應鏈擴散至全球貿易、金融市場及歐洲出口產業。

報導形容，台灣這波由AI與半導體推動的繁榮目前仍是一則「成功故事」，但川普政府政策與中國因素仍是兩大潛在風險，可能左右這波榮景能否持續。