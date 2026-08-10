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警報該更響…台城鎮韌性演習降網速登場 WSJ：民眾反應冷

台灣新聞組／台北10日電
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憲兵部隊北捷移防 憲兵部隊9日晨在台北捷運進行地下化機動移防與前進補給演練。（記...
憲兵部隊北捷移防 憲兵部隊9日晨在台北捷運進行地下化機動移防與前進補給演練。（記者葉信菉／攝影）

台灣本周首度模擬通訊設施遭空襲，與國軍漢光42號演習同步舉行的「2026城鎮韌性演習」，今年首度納入行動電話網路降速演練。今天下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施；13日（周四）下午將在北部縣市實施。不過，華爾街日報（WSJ）8日報導，面對這項罕見演練，不少民眾反應冷淡，政府或許還得把警報「拉得更響亮」。

國家通訊傳播委員會（NCC）提醒，因應降速演練，民眾如有重要上網需求，建議提前或延後辦理，並預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，避免影響權益。

行政院發言人李慧芝透過臉書影片說明，網路降速演練是為驗證政府在極端情境下，政府如何確保救災及重要服務不中斷，政府各部會已做好準備參與演練。她也再度強調，「降速」不是「斷網」。

華爾街日報說，在台北，許多民眾似乎不以為意，或者根本不知道有這一回事。42歲台北髮型師Tao Tao受訪說，「喔，會有演習嗎？我沒仔細看。我的工作不太需要用到網路」。

在電子公司任職的31歲男子Jack Chung說，「我其實不太懂，為什麼防空演習需要把網路關掉」，這對他影響不大，因為他在辦公室工作時使用Wi-Fi，半小時「反正也不算久」。

報導指出，中國大陸除以軍事攻擊威脅台灣，也採取較隱晦的手段，試圖引導台灣民眾向北京屈服。近年來，與中國有關船隻至少五度切斷台灣賴以連接網路的海底光纖電纜。

城鎮韌性演習全國分五區（北、中、南、東、外島）實施，其中，北部與中部搭配進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為10日14時30分至15時，區域包括苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義；北部地區為13日，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹，時間亦為14時30分至15時。依據先前NCC說明，兩次降速演練估計全台受影響人口約1700萬。

NCC表示，演練為降低行動網路速度，手機語音通話與簡訊，均可正常使用，110、119等緊急電話或災防告警細胞廣播訊息接收，均不受影響。另外，此次降速測試僅限行動電話，固網不受影響。不過，NCC也提醒，民眾於演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本，各行業應預先規畫因應措施。若有重要上網需求，應提前或延後辦理，預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以免影響自身權益。

李慧芝具體提出三項提醒：第一是如果購買台鐵或高鐵的火車票，建議提早領實體票，不會耽誤行程；第二是卡片現金最方便，支付免連線；第三是連線Wi-Fi，線上交易不中斷。演練期間若有通話需求，可撥打市話跟發文字簡訊。

桃園國際機場公司提醒，13日北部演習期間，航班起降及機場捷運維持正常運作，但聯外接駁車將暫停發車，行動數據網路速度也將明顯降低，呼籲搭機旅客及接送機民眾提早抵達機場，以免影響行程。

銀行業者提醒，民眾若在演習期間透過行動網路使用網路銀行等數位服務，可能發生連線緩慢、交易逾時等情形，建議提前完成重要交易，或於演習期間改用固網操作。業者則提醒民眾，若演習期間遇到網路不穩，請避免重複操作交易，並至網路銀行或行動銀行App交易明細頁確認交易結果、留存相關紀錄。

精華 FAQ

  • 今年首度納入行動電話網路降速演練，模擬通訊設施遭空襲後的極端情境，並與漢光42號演習同步進行，藉此驗證救災與重要服務在受干擾時仍能維持運作。

  • 此次僅降低行動網路速度，不是斷網，手機語音通話、簡訊、110與119等緊急電話，以及災防告警細胞廣播都可正常使用；固網、Wi-Fi與部分線上交易則仍可維持。

  • NCC與行政院建議先下載重要資料、票券與避難資訊，必要時改用實體票、現金或Wi-Fi操作；銀行也呼籲避免重複交易，機場旅客則要提早抵達以免延誤行程。

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