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幸好未填火藥…漢光演習虛驚 陸軍48發榴彈滾落路面

記者程嘉文范榮達／綜合10日電
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漢光演習第5天，陸軍後勤指揮部昨演習彈藥運補作業，一輛載運砲彈的鷗翼車疑因重心不...
漢光演習第5天，陸軍後勤指揮部昨演習彈藥運補作業，一輛載運砲彈的鷗翼車疑因重心不穩，48顆8吋榴彈砲意外滾落路面及邊溝。（圖／民眾提供）

受白海豚颱風環流影響，國軍漢光42號演習持續在陰雨天氣進行。賴清德總統昨到桃園，視導北部作戰區的防空連部署，總計漢光實兵階段五天來，其中四天都有賴總統行程，創歷年漢光演習總統到場最多次紀錄。另外，負責首都衛戍作戰的憲兵202指揮部，首度以灰色系的城市迷彩亮相。

賴總統昨天上午由國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、副秘書長李問、諮詢委員劉得金、陸軍司令呂坤修、第三作戰區指揮官連志威等人陪同，到桃園演習「要域火殲」科目。總統聽取簡報後，到防空陣地視導二一砲指部防空營的復仇者防空飛彈部隊，並頒發加菜金慰勉官兵。

陸軍六軍團化學兵群昨在中油桃園煉油廠，演訓遭受敵軍攻擊造成有毒物質外洩時，化學兵部隊在安全區域快速開設人員消除站，供受汙染的人員及裝備洗滌除毒，並出動重型消毒車、輕型消毒器等專業器具，對受化學物質汙染區域實施洗消作業。

陸軍六軍團化學兵群演訓有毒物質外洩時，在安全區域開設消除站，供受汙染人員及裝備除...
陸軍六軍團化學兵群演訓有毒物質外洩時，在安全區域開設消除站，供受汙染人員及裝備除毒。（記者許正宏／攝影）

憲兵202指揮部在昨天凌晨台北捷運收班後，派兵搭乘捷運列車，演練運用地下鐵路網快速隱密移動。此科目去年就已亮相，但今年官兵不再穿著陸軍的綠色系數位迷彩服，換成灰黑色系數位迷彩服，以因應市區作戰的需求。

昨天演習也發生一場虛驚，陸軍後勤第五地區支援指揮部，委託民用貨車載運砲彈，行經省道台13線苗栗造橋、頭屋交界的連續彎道下坡路段時，疑因重心不穩，砲彈繫固帶突然鬆脫，導致車上60發8吋榴彈，有48發滾落路面與邊溝，所幸未填充火藥，沒有任何損傷。

陸軍後勤指揮部表示，事發後單位迅速完成安全處置，將砲彈重新吊運上車，繼續任務。砲彈內裝的ＴＮＴ炸藥，一般撞擊與起火不會爆炸，只有發射前裝上引信之後，引信雷管啟動才會引爆。陸勤部說，委商運輸彈藥為演習驗證一環，本次事故凸顯委商作業的行車安全及裝載捆紮程序有待精進，將列為演習後檢討要項。

另外，近日台海共軍活動，並無因為漢光演習而特別增減的跡象。

精華 FAQ

  • 賴清德總統昨天到桃園視導北部作戰區的防空連部署，並前往「要域火殲」科目與防空陣地，這也是實兵階段連日來多次到場視導的一環。

  • 憲兵202指揮部在台北捷運收班後搭乘列車演練地下機動，並首度改穿灰黑色系數位迷彩服，取代過去的綠色系服裝，以符合市區作戰需求。

  • 陸軍委託民用貨車運送60發8吋榴彈時，疑因下坡彎道重心不穩、繫固帶鬆脫，導致48發滾落路面；所幸未填火藥，事後已重新吊運上車並列入檢討。

賴清德

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