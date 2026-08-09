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紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」分析揭關鍵弱點

編譯盧思綸／即時報導
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台灣軍方8日在桃園舉行漢光演習中的短程防空操演。（路透）
台灣軍方8日在桃園舉行漢光演習中的短程防空操演。（路透）

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的解放軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

然而，專家指出，真正的挑戰並非取得無人機，而是軍方必須同步改造組織、訓練及作戰準則，包括學會操作大量無人機、迅速分析並共享戰場情報、避免通訊遭干擾，以及讓部隊在開火後迅速轉移，提升機動及獨立作戰能力。

報導形容，世界各國軍隊正迎接無人機革命，但台灣面臨格外迫切的威脅。

台灣近年明顯加快相關部署，包括將無人機偵察及反無人機作戰納入漢光演習，並成立濱海作戰指揮部，整合無人機、機動飛彈及火砲，構築沿岸防線。政府更喊出2030年前每月生產10萬架無人機的目標，其中約半數供出口；軍方則規畫取得超過21萬架空中及海上無人載具。

紐時指出，台灣借鏡的是烏克蘭「大衛對抗歌利亞」的作戰模式，利用價格相對低廉、機動性高的無人機，縮小與規模龐大的中國軍隊之間的差距。

烏克蘭近年更以長程無人機打擊俄羅斯後方目標，顯示若台海爆發戰爭，台灣甚至可能利用無人機攻擊從中國港口出發的艦艇。不過，中國同樣密切研究烏克蘭戰爭，除了擴充無人機及無人船艇部隊，也大舉投資偵測、干擾無人機的技術。

華府智庫「新美國安全中心」資深研究員佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）警告，台灣可能過度把注意力放在無人機技術本身，卻忽略實施地獄景象同樣不可或缺的軍隊組織與作戰準則改革。

另一項關鍵則是台灣能否在遭到封鎖時自行維持無人機供應。中國若進犯台灣，很可能試圖切斷外部支援，因此台灣必須預先建立庫存並擴大本土產能，尤其是成本較低、射程較短的單程攻擊無人機。

台灣政府目前提議未來5年投入65億美元採購無人機，但在野質疑可能造成浪費及弊端，國民黨另提6年74億美元方案，並要求逐年提高國內生產比率。儘管朝野對預算及執行方式仍有歧見，但擴大無人機戰力已成為共同方向。

除了軍事需求，台灣也希望藉此建立新的戰略產業。2026年前3個月，台灣無人機出口額已達1.15億美元，超過2025年全年總額，最大出口市場為捷克，其中不少產品最終流向烏克蘭。

隨著美國及其他民主國家尋求降低對中國製零組件的依賴，台灣也希望憑藉馬達、光學設備等供應鏈優勢，成為可信賴的無人機及零組件生產基地。

精華 FAQ

  • 台灣受烏克蘭戰場啟發，希望以大量無人機、飛彈與火砲偵察打擊逼近的解放軍，讓登陸行動代價過高，藉此強化嚇阻並提升台海防衛能力。

  • 最大難點不在於買到無人機，而是軍方必須同時調整組織、訓練與作戰準則，包含大量操作、情報共享、抗干擾通訊，以及打完後快速轉移。

  • 報導指出，台灣需提前建立庫存並擴大本土產能，尤其是成本較低、射程較短的單程攻擊無人機，同時利用馬達與光學供應鏈優勢發展戰略產業。

無人機 烏克蘭 紐約時報

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