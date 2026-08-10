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紐時：台打造無人機「地獄景象」期阻中犯台

編譯廖振堯／綜合報導
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漢光演習，台灣海軍一架攻擊無人機在空中盤旋。(歐新社)
漢光演習，台灣海軍一架攻擊無人機在空中盤旋。(歐新社)

受到烏克蘭以及近期其他戰場經驗的啟發，台灣正打造由空中無人機、水面無人攻擊艇組成的龐大艦隊，並加速付諸實行；美軍指揮官稱其為「地獄景象」(hellscape)，也就是以一波又一波的無人機、飛彈、火砲壓制入侵部隊，使兩棲登陸作戰變得風險極高，進而嚇阻中國領導人嘗試發動入侵。

漢光演習 借鏡烏克蘭以小搏大

紐約時報報導，台灣官員注意到烏克蘭在戰場上透過無人機取得的成果，並試圖仿效烏克蘭以小搏大的做法：利用相對廉價、機動靈活的無人機，與實力遠勝自己的對手一搏。5日開始、持續十天的年度漢光軍事演習中，也不乏無人機相關演練。台灣軍方6日開放記者觀察中部地區部隊進行無人機偵察訓練；參與規劃演習的陸軍少將呂文元先前表示，演習也將訓練部隊擊落敵方無人機。

漢光演習，從突擊艇上發射監視用的偵察無人機。(美聯社)
漢光演習，從突擊艇上發射監視用的偵察無人機。(美聯社)

據報導，台灣的政府希望將台灣打造為無人機產業強國，目標是在2030年前達到每月生產10萬架無人機，其中約半數用於出口。政府也希望軍方採購超過21萬架空中與海上無人載具。華府新美國安全中心(Center for a New American Security)資深研究員、近期台灣無人機作戰戰略研究報告作者佩蒂約翰(Stacie Pettyjohn)表示，一旦中國入侵，很可能試圖切斷台灣外部奧援，台灣為此必須建立庫存並擴大本土無人機生產，尤其是「成本低、航程短的一次性攻擊無人機」。

澳洲退役少將、現任羅伊國際政策研究院(Lowy Institute for International Policy)資深研究員萊恩(Mick Ryan)專門研究烏克蘭與台灣情勢，他表示台灣已經意識到可能爆發與中國的戰爭中，無人機將在所有領域、所有階段發揮重要作用，烏克蘭近期成功以長程無人機發動攻擊，顯示如果中國發動兩棲登陸作戰，台灣也可能攻擊從中國港口出發的軍艦。

軍事專家：組織與作戰準則改革 不可或缺

紐時指出，對台灣而言取得無人機或許是最直接且簡單的部分，但光有無人機還不夠，若要真正掌握無人載具戰爭，台灣還必須重整軍事結構、訓練與作戰準則。專家表示台灣必須學會操作無人機群，迅速評估並共享它們提供的情報，同時防止敵人反制。這將要求部隊具備更高的機動性與自主維持作戰能力。

許多專家表示台灣距此仍有很長一段路要走。佩蒂約翰便說台灣可能過度專注於技術，而忽略實施「地獄景象」所不可或缺的組織與作戰準則改革。

▼收聽一洲焦點Podcast：

在年度漢光演習中，台灣海軍一架一次性攻擊無人機在空中盤旋。(歐新社)
在年度漢光演習中，台灣海軍一架一次性攻擊無人機在空中盤旋。(歐新社)

精華 FAQ

  • 台灣受到烏克蘭戰場經驗啟發，認為廉價且機動的無人載具可用來對抗強敵，並在中國可能發動入侵時增加登陸風險，進而強化嚇阻效果。

  • 「地獄景象」指以大量無人機、飛彈與火砲連續壓制入侵部隊，讓兩棲登陸作戰成本與風險大增，從而使對手難以順利發動或推進攻勢。

  • 除了購置無人機，台灣還必須調整軍事組織、訓練流程與作戰準則，學會操作無人機群、快速共享情報，並提升機動與自主維持作戰能力。

紐約時報 烏克蘭 無人機

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