北檢函380里長 接受陸旅遊招待恐受反滲透法重罰

台北地檢署檢察長王俊力。(本報資料照片）

因應年底九合一大選，台北地檢署為深化反賄選宣導工作，特別製作「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，7日已將信件寄送給380位里長，信中特提醒民眾，慎防境外勢力介選，若接受赴大陸旅遊招待，將面臨反滲透法重罰刑責。

信函內提醒民眾注意三類常見妨害選舉犯罪類型。第一，為幫助特定候選人當選而遷徙戶籍之「幽靈人口」，涉犯刑法及公職人員選舉罷免 法之虛遷戶籍罪，最高可處5年有期徒刑。

第二，若接受境外敵對勢力指示、委託或資助，招待選民境內或境外旅遊，不論招攬者或接受招待者，將受到重罰，其中招攬、出資者，依反滲透法將加重刑責，最重可處10年有期徒刑。

第三，以選舉結果為標的「選舉賭盤」，參與賭博者最高可處6個月有期徒刑，開設賭盤營利者最高可處5年有期徒刑，得併科50萬元台幣(約1.6萬美元)以下罰金。

北檢檢察長王俊力表示，北檢對本次地方公職人員選舉，從「強力查賄」及「全民反賄」二個面向努力進行。強力查賄部分，自今年5月起帶領北檢查賄團隊，前往轄區12個行政區所屬警分局與調查處站進行查賄座談，要求所有查察機關落實法務部頒定之選舉查察工作綱領，在最高檢察署及台灣高檢署督導下完成查賄工作。

全民反賄部分，北檢採取實體與數位宣導同步進行，除透過檢察官參與治安座談、里民座談等向民眾宣導反賄觀念外，更透過公務部門聯防及公私協力方式，將北檢所製作反賄宣導影片、海報及短影音等向民眾宣導。本次寄發給鄉親的一封信，透過里長協助轉發宣導，將使反賄宣導更加全面與深化，藉此遍布深入每個鄰里角落。