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漢光演習 賴清德登艇喊話 無人機尾翼脫落

台灣新聞組／綜合9日電
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廣播勉軍 賴清德總統8日前往海軍左營基地視導漢光演習，登上光華六號飛彈快艇駕駛台...
廣播勉軍 賴清德總統8日前往海軍左營基地視導漢光演習，登上光華六號飛彈快艇駕駛台並對官兵廣播。（記者張文玠／攝影）

國軍漢光42號演習昨日由海軍進行「濱海打擊、近岸防禦」操演，賴清德總統登上編號64的光六飛彈快艇對官兵廣播精神講話；他說，面對外來威脅，政府努力提升國防力量，也期勉國軍和海巡在演習中積極應對、強化協同默契，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。

賴總統表示，漢光演習的目的是透過實兵、實地與實裝，檢驗指揮協同、臨戰應變以及國土防衛能力；面對外來的威脅和挑戰，政府持續努力提升國防力量，給予國軍和海巡最大的支持，期勉他們在演習中積極應對，強化協同默契，才能夠因應各種狀況，以堅實戰力、守護國家主權與人民安全。

漢光演習依想定進入「聯合反登陸」階段，海軍昨日演練濱海打擊、近岸防禦作戰。海軍出動四艘光六飛彈快艇，配合完成平戰轉換，併同配備雄風三型超音速反艦飛彈的海巡署八里艦，緊急出港執行濱海打擊任務。此外，海軍陸戰隊出動四艘M109特種作戰突擊艇，於海域實施高速巡邏與反滲透演練。賴總統由國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲、海軍司令蔣正國等官員陪同，在桃子園沙灘上視察操演。

快艇巡防 國軍昨於高雄桃子園海灘演練近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊...
快艇巡防 國軍昨於高雄桃子園海灘演練近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇，於海面進行快速應變與灘岸巡邏。（記者張文玠／攝影）

操演過程中，海軍出動正在測試中的「中型自殺無人機」與「新式攻擊性無人機」等兩款無人機，在操演場上空來回巡航，並且模擬對假想目標俯衝攻擊；海陸特戰突擊艇上也放飛「監偵型無人機」，進行戰場監控。不過，在操演中，一架定翼型「中型自殺無人機」出現左後尾翼升降舵絞鍊脫落，只剩一邊仍吊在機翼後方的狀況，意外狀況並未影響這架無人機的操作，仍繼續在灘岸上空盤旋飛行，直到操演狀況結束。

除了海軍操演外，本島各作戰區正積極備戰迎擊敵軍，因應假想共軍多日以彈道飛彈和巡弋飛彈飽和攻擊中部地區，至於仍在隱蔽位置待命的第五作戰區M109自走砲，其官兵透過持續砲操演練及裝備故障搶修，反覆演練接令出擊程序；M88裝甲救濟車也實施拖帶作業，驗證戰場裝備搶救能量。

金門防衛指揮部昨日清晨也對金東海域進行實彈射擊，金門首次將投彈式無人機加入演練，搭配標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈及M60A3戰車等火力，從空、地編織交叉火網，模擬阻殲敵軍搶灘登陸。

快艇巡防 國軍昨於高雄桃子園海灘演練近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊...
快艇巡防 國軍昨於高雄桃子園海灘演練近岸防禦，海軍陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇，於海面進行快速應變與灘岸巡邏。（記者張文玠／攝影）

精華 FAQ

  • 他登上光六飛彈快艇對官兵廣播，強調政府會持續提升國防力量，並期勉國軍與海巡在演習中積極應對、強化協同默契，以堅實戰力守護主權與人民安全。

  • 海軍出動4艘光六飛彈快艇，配合海巡署八里艦執行濱海打擊任務，海陸特戰也以4艘M109突擊艇進行高速巡邏與反滲透演練，完成平戰轉換驗證。

  • 一架定翼型中型自殺無人機的左後尾翼升降舵絞鍊脫落，但機體仍可維持飛行，繼續在灘岸上空盤旋，直到操演結束，未影響整體演訓進度。

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