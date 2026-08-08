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台斷網演習周一登場 WSJ採訪民眾反應…「警報可能要更響亮」

編譯盧思綸／即時報導
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台灣軍方8日在桃園舉行年度漢光軍事演習中的短程防空演練。(路透)
台灣軍方8日在桃園舉行年度漢光軍事演習中的短程防空演練。(路透)

台灣本周向數百萬支手機發出演習預告，首度模擬通訊設施遭遇空襲，通知民眾行動網路將降速30分鐘，藉此警示中國攻擊可能造成的斷網風險。不過，華爾街日報(WSJ)8日報導，面對這項罕見演練，不少民眾反應平淡，政府或許還得把警報「拉得更響亮」。

台灣正值年度軍事演習，預計10日和13日分別在中部和北部地區模擬通訊基礎設施遇襲，屆時行動網路服務將降速30分鐘。演習期間，民眾本應待在室內，仍可正常使用Wi-Fi；至於平時不仰賴行動網路的企業，可能根本感受不到降速影響。

報導引述台灣官員表示，這項演習目標是鼓勵民眾找出替代的通訊方式。

華爾街日報描述，儘管如此，在台北，許多民眾似乎不以為意，或者根本不知道有這回事。

42歲台北髮型師Tao Tao受訪說：「喔，會有演習嗎？我沒仔細看。我的工作不太需要用到網路。」

31歲任職電子公司的Jack Chung說：「我其實不太懂，為什麼防空演習需要把網路關掉。」他表示，這對他的影響不大，因為他在辦公室工作時使用Wi-Fi。他說，半小時「反正也不算久」。

58歲的環境工程師Hangry Wu表示，半小時不難熬，不過他不太喜歡自己花錢辦最快速的行動網路，結果政府把速度調慢。他也補充可以理解，「既然政府這麼做，我相信一定有他們的理由」，但他坦言不知道理由是什麼。

華爾街日報指出，中國除了以軍事攻擊威脅台灣，也採取較隱晦的手段，試圖引導台灣民眾向北京屈服。近年來，與中國有關船隻至少5度切斷台灣賴以連接網路的海底光纖電纜。

為降低海底電纜遭切斷後的斷網風險，台灣正加速建立衛星網路備援，一方面自行研發低軌衛星，首顆預計2028年發射；另一方面尋求國際合作，立法院近期也放寬外資持股限制，為SpaceX旗下Starlink進入台灣排除障礙。目前Eutelsat旗下OneWeb已與台灣合作，但服務仍有限，尚未開放一般民眾使用。

精華 FAQ

  • 演習首度模擬通訊基礎設施遭空襲，預定在中部與北部地區進行，屆時行動網路服務將降速30分鐘，但Wi-Fi仍可正常使用。

  • 報導中的台北民眾多半反應冷淡，有人甚至不知道有演習，也有人認為半小時不算久，因為日常工作多依賴Wi-Fi，影響有限。

  • 台灣一方面加速研發低軌衛星，首顆預計2028年發射；另一方面尋求國際合作，並放寬外資限制，為Starlink等衛星網路進入鋪路。

華爾街

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