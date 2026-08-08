台今年對美出超可望破紀錄逾2000億 學者憂兩大隱患

台灣對美國出超金額，2026年全年可能超過兩千億美元，刷新歷史紀錄。圖為高雄港貨櫃。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣對美出口受AI商機推動快速擴大，前7月出超已逾1224億美元，全年可望突破2000億美元，但學者也提醒過度集中美國市場的風險。

台灣對美國出超金額，2026年全年可能超過2000億美元。根據財政部 7日發布的海關進出口統計，台灣7月對美出口來到233.4億美元，為歷年單月第三高，累計1至7月台對美出超為1224.62億美元，對比2025年全年台灣對美出超金額1501.2億美元，幾乎是再兩個月就可能刷新台對美出超的歷史紀錄。學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普 ，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。

財政部公布7月出口主要市場表現，五大出口市場全面維持雙位數成長。其中，對中國大陸及香港出口191.7億美元，年增33.4%，持續站穩歷年單月前三高；對美出口233.4億美元，為歷年單月第三高，較去年同期成長25.2%，此增幅已降至近18個月最低。

展望後市，統計處處長蔡美娜表示，今年前7月五大出口市場均已創下歷年同期新高，其中，對東協、歐洲及美國出口最快可望於9至10月率先改寫歷年全年新高，其餘市場也有機會陸續刷新紀錄。

蔡美娜表示，台灣對美國的出超已出現很大的質變，原因就在於美國人工智慧（AI）商機居於領先地位，因此會從台灣進口很多顯示卡、伺服器等產品，「我們對美國的出超就會擴大，今年對美國出超金額有可能超過2千億美元」，她強調，「這背後反映的是台美在科技產業鏈上的分工」。

累計今年1至7月，台灣對美國出口金額為1566.5億美元，較上年同月增加591.1億美元，年增60.6%；而台灣1至7月自美國進口的金額為341.9億美元，占總進口比率為9.1%，年增22.8%。

雖然對美出口金額持續增加，但增速已降至18個月低點，蔡美娜分析，一方面是基期已高，另一方面是對美出口仍由資通與視聽產品主導，因此後續表現將取決於AI相關需求能否延續，以及電腦、伺服器和零組件出貨是否維持成長。

隨著台灣對美出口占比不斷提高，中央大學經濟系教授吳大任指出，美國是全球AI最大基礎建設國家，對台灣有利之處在於擴大出口值，帶動台灣經濟成長。反之，對台灣也可能會有不利之處，若美國經濟一旦翻轉，台灣也成最大受害者。

中經院經濟預測中心主任彭素玲也不否認出口市場過於集中確實有風險，但她認為，台灣目前主要出口商品都是與AI相關，美國又是AI最大投資國家，出口金額增加都與此有關；但不少廠商自己也在做風險分散，可見廠商也有意識不能過度集中。

對於台美貿易順差今年可能破2千億美元，是否引發川普眼紅，對台再祭不利手段？彭素玲認為，美國已與日本、台灣、南韓形成AI產業聯盟，此時與台灣之間的貿易，來自美國自己的需求，美國企業補不上，「台灣目前比較有談判籌碼」，如果川普真的有意見，短期可能會要求台灣增加採購或市場開放，長期會不會又興起其他條款啟動對台灣調查，恐怕都在川普的一念之間。