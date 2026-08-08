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美啟動「結構性產能過剩」調查 台灣芒刺在背

編譯羅方妤／台北8日電
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AI摘要

文章摘要整理：

台灣對美出口創高之際，美國以301條款加徵關稅，並持續調查結構性產能過剩，讓半導體與科技產業面臨新的貿易壓力。

台灣對美國出口持續強勁，但在美國調整貿易政策強化關稅工具之際，台灣也面臨新的貿易壓力。美國已完成對台灣強迫勞動議題的301條款調查，對部分台灣產品加徵10%關稅；另一方面，與半導體及科技產業高度相關的「結構性產能過剩」調查結果仍未公布，成為台美貿易重要觀察焦點。

經濟部公布數據顯示，台灣6月外銷訂單金額達952.6億美元，創歷年單月新高，較去年同期增加近6成，主要受惠於電子產品及資訊通信產品需求強勁。其中，美國市場6月訂單金額達386.6億美元，年增近84%，顯示台灣科技產品在美國市場重要性持續提升。

不過，台美貿易往來升溫同時，美國也開始透過貿易工具重新檢視雙邊關係。美方為建立關稅政策法律基礎，根據1974年「貿易法」301條款針對強迫勞動與結構性產能過剩等議題展開調查。

美國貿易代表署7月公布強迫勞動調查結果，對台灣產品加徵10%關稅，且不與其他最惠國關稅疊加，自7月24日起生效。

相較於強迫勞動調查已有結果，另一項「結構性產能過剩」調查仍是市場關注焦點。由於調查涉及製造業產能、供應鏈布局及出口競爭力，半導體、電子產品、資訊科技及機械設備等台灣優勢產業，被視為可能受到影響的領域。

美國此次產能過剩調查5月在華府召開公聽會，台灣行政院也派員旁聽。行政院表示，調查主要針對各經濟體存在結構性產能過剩問題的製造業部門，而台灣被列入關注對象，可能與半導體及科技產業出口規模龐大有關。

美國政府統計顯示，去年美國與台灣的貨品貿易逆差約1468億美元，較前年的738億美元幾乎翻倍。對台灣而言，如何維持對美出口競爭力的同時降低貿易失衡，避免被美認定產能過剩，將成後續談判的重要課題。

精華 FAQ

  • 美國已完成強迫勞動相關的301條款調查，並自7月24日起，對部分台灣產品加徵10%關稅，且不與其他最惠國關稅疊加。

  • 因為調查焦點涉及製造業產能、供應鏈布局與出口競爭力，台灣的半導體、電子、資訊科技與機械設備等優勢產業，都可能被視為受影響對象。

  • 台灣6月外銷訂單達952.6億美元創新高，美國訂單年增近84%；但去年台美貨品貿易逆差約1468億美元，讓美方更重視貿易失衡問題。

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