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台公僕赴大陸探親須交親友名單 挨批「把公務員當匪諜」

台灣新聞組／綜合8日電
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陸委會副主委梁文傑。（本報資料照片）
陸委會副主委梁文傑。（本報資料照片）

公務員赴中國大陸探親，須向所屬單位提供親友名單、聯絡電話，引發爭議。陸委會6日表示，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，「那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。國民黨立委翁曉玲質疑，政府做法侵犯公務員親友隱私，等於把公務員都當匪諜一樣在調查，根本就是不信任、貶低公務員。全國公務人員協會前理事長李來希說，公務員的親屬並非公職，沒有理由要提供，此外，陸委會這麼做的法源和依據又是什麼。

2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行，大陸海協會長張志軍表示，儘管民進黨當局對兩岸交流設置重重障礙，但今年上半年來大陸的台灣同胞達285萬人次，比去年同期增長24.9%，充分表明「兩岸民間交流交往具有強勁的內生動力，是任何力量無法阻擋阻隔的」。

根據內政部移民署網站資訊，政務人員、縣市首長、簡任第11職等以上公務員，以及涉及國家安全、利益、機密或核心關鍵技術業務等特定身分人員赴陸，須於線上系統登錄赴陸起訖日期及活動主旨，並檢附赴陸事由佐證資料，以及探親、探病緣由等有助說明活動性質的文件。

民眾黨立委許忠信表示，台灣面對中共日益嚴重的威脅與滲透，國家安全絕對是不可妥協的底線；但陸委會用「政府需要知道」一句輕描淡寫帶過，把人民的隱私權踩在腳下，根本就是對人民公僕不尊重、不信任，讓為國家用心服務奉獻的公務人員情何以堪？

許忠信說，倘若政府想要藉此收集公務員與親友的個資，就應制定明確的法律授權、嚴格的資安保護機制，且將該申報範圍的界線，先對外公開說明清楚；政府沒有這些措施，一旦這些資料被洩漏、被對岸掌握，不是反而讓公務員與其在陸親友身分暴露更高風險之中？

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，公務員和國民一樣享隱私權，但因肩負公職責任，也須承擔更高的國安風險管理義務。

陸委會副主委梁文傑前天在例行記者會說明，現在公務人員要赴大陸，就必須請假跟填寫申請表；如果是探親，當然就要提供親友的姓名，以及申請人在大陸的聯絡電話；如果是赴陸參加會議，也要告知是哪一場會議，例如提供會議邀請函或相關資料；若是旅遊或跟團，就要提交旅行社提供的旅遊行程。

針對相關規定的比例原則和妥適性，梁文傑表示，「我想這個應該還算妥適，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。

另有媒體追問，政府目前仍禁止旅行社組團赴陸旅遊，要求公務人員提供旅行社行程，是不是跟現行政策有所衝突？梁文傑說，他所指的情況，是部分公務人員與家人、朋友自行揪團，再請旅行社協助設計客製化行程，以及代訂機票、飯店和安排交通。

李來希質疑法源依據及用途，他說，公務員的親屬並非公務員，沒有理由要提供。

李來希表示，不知道陸委會在做什麼，法源依據又是什麼；他反問，親屬的資料有什麼責任義務提供？若是親戚間吵架，或因遺產等問題斷絕關係，難道也要提供？陸委會強人所難，每人家境和親友關係都非常複雜，難道祖先是皇帝也要上報？

李來希指出，何況陸委會的法權範圍、管轄權都在本島，即便將資料上報，能有什麼功能，陸委會又想防範什麼；希望陸委會將心思用在正途，這樣的規定沒有實質作用。

精華 FAQ

  • 因為規定要求提供親友名單與聯絡電話，外界認為已碰觸公務員及其家屬的個資與隱私範圍，若缺乏明確法源與保護機制，容易被解讀為過度蒐集資訊。

  • 陸委會副主委梁文傑表示，公務員赴陸本就要請假與填申請表，若是探親就需提供親友姓名和在陸聯絡電話，並稱這些只是政府「需要知道、必須要知道」的必要資訊。

  • 批評者認為這做法像把公務員當匪諜調查，既侵犯隱私也不尊重公僕；李來希更質疑法源依據、用途與管轄權，並擔心資料若外洩，反而增加公務員及親友的風險。

國民黨

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