陸統戰「從娃娃抓起」陸委會稱強化識讀教育 教部收緊陸研修生赴台

陸委會主委邱垂正（右）5日出席立法院內政委員會備詢。（記者胡經周／攝影）

陸委會指出，中國大陸對台統戰已「從娃娃抓起」，鎖定國中小學生，教育部 將持續強化大陸識讀教育。此外，教育部近期全面收緊審查大陸研修生來台交流案，要求校方詳細說明專業性、關聯性及必要性，並檢附學生課表與行程；陸委會統計顯示，大陸十年來研修生來台人數已從逾3萬人銳減至僅3千餘人。

據本報系聯合報報導，監察院日前就兩岸青年交流發布新聞稿，指出中國對台統戰對象已由大專生下探至國中小學生，人數增加數倍。陸委會主委邱垂正近日在立法院內政委員會答詢時表示，中小學屬地方主管，若縣市首長與大陸往來密切，轄下中小學恐「有樣學樣」，對大陸較無戒心。他說明，監察院報告涵蓋2021至2025年，教育部近年已透過活動登錄平台、行前安全檢核及識讀教育等機制加強管理，赴陸交流學生人數已見減少。

對於立委張智倫詢問中介機構赴陸行程能否全數登記，邱垂正坦言難以做到百分之百，但多數團體均依規定辦理，若經檢舉違反兩岸條例，將移請內政部查處，目前已有若干團體遭依法解散。邱垂正並透露，登錄平台是被家長「罵」出來的機制，用以確保學生赴陸前已完成請假、家長同意及風險提醒等程序。

另據中國時報報導，近日多所私立大學陸續接獲教育部來函，就大陸研修生及隨團教師來台交流申請案要求補充資料。此外，校方另須提供研修生在台每日行程、課程主題及參訪地點等細節，並建議至少於陸方人士預定入境前兩個月送件。一名私立大學承辦人員表示，此舉形同以增加審查程序拖延作業時間，恐使交流計畫無疾而終。教育部則回應，一貫支持兩岸學校進行健康有序的教育交流，但須留意來台陸方師生背景及是否具特定政治目的。