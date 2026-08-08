我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

陸統戰「從娃娃抓起」陸委會稱強化識讀教育 教部收緊陸研修生赴台

台灣新聞組／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會主委邱垂正（右）5日出席立法院內政委員會備詢。（記者胡經周／攝影）
陸委會主委邱垂正（右）5日出席立法院內政委員會備詢。（記者胡經周／攝影）

陸委會指出，中國大陸對台統戰已「從娃娃抓起」，鎖定國中小學生，教育部將持續強化大陸識讀教育。此外，教育部近期全面收緊審查大陸研修生來台交流案，要求校方詳細說明專業性、關聯性及必要性，並檢附學生課表與行程；陸委會統計顯示，大陸十年來研修生來台人數已從逾3萬人銳減至僅3千餘人。

據本報系聯合報報導，監察院日前就兩岸青年交流發布新聞稿，指出中國對台統戰對象已由大專生下探至國中小學生，人數增加數倍。陸委會主委邱垂正近日在立法院內政委員會答詢時表示，中小學屬地方主管，若縣市首長與大陸往來密切，轄下中小學恐「有樣學樣」，對大陸較無戒心。他說明，監察院報告涵蓋2021至2025年，教育部近年已透過活動登錄平台、行前安全檢核及識讀教育等機制加強管理，赴陸交流學生人數已見減少。

對於立委張智倫詢問中介機構赴陸行程能否全數登記，邱垂正坦言難以做到百分之百，但多數團體均依規定辦理，若經檢舉違反兩岸條例，將移請內政部查處，目前已有若干團體遭依法解散。邱垂正並透露，登錄平台是被家長「罵」出來的機制，用以確保學生赴陸前已完成請假、家長同意及風險提醒等程序。

另據中國時報報導，近日多所私立大學陸續接獲教育部來函，就大陸研修生及隨團教師來台交流申請案要求補充資料。此外，校方另須提供研修生在台每日行程、課程主題及參訪地點等細節，並建議至少於陸方人士預定入境前兩個月送件。一名私立大學承辦人員表示，此舉形同以增加審查程序拖延作業時間，恐使交流計畫無疾而終。教育部則回應，一貫支持兩岸學校進行健康有序的教育交流，但須留意來台陸方師生背景及是否具特定政治目的。

精華 FAQ

  • 陸委會指出，監察院報告顯示中國對台統戰對象已從大專生下探到國中小學生，且人數增加數倍，因此提醒教育體系要及早強化識讀能力，降低學生對統戰訊息的接受度。

  • 教育部要求學校補充研修生與隨團教師申請資料，並詳列每日行程、課程主題、參訪地點，還要說明專業性、關聯性與必要性，且建議至少提前2個月送件審查。

  • 陸委會統計顯示，近10年研修生來台已由逾3萬人降至僅3千餘人。官方認為，這與活動登錄平台、行前安全檢核及識讀教育等管理機制加強有關。

教育部

上一則

87歲夫殺81歲臥床妻 疑不堪長期碎念 拿拐杖、鐵尺打到眼球脫落

下一則

慈濟遭詐10億 陳時中：抹黑者應道歉 藍：買不到疫苗還想洗白

延伸閱讀

違兩岸關係條例…陸委會封鎖「台青e站」 學者批行政擴權

違兩岸關係條例…陸委會封鎖「台青e站」 學者批行政擴權
兩岸交流卡關…陸委會放行小貓熊 封殺上海訪團

兩岸交流卡關…陸委會放行小貓熊 封殺上海訪團
「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎

「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎
2年半高達402人 台灣人赴中遭盤查失聯 陸委會示警

2年半高達402人 台灣人赴中遭盤查失聯 陸委會示警

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」