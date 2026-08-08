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漢光演習 M1A2T主力戰車首度開進桃園國際機場

台灣新聞組／綜合8日電
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國軍「漢光42號演習」實兵演練7日進入第三天，首度出動M1A2T主力戰車開進桃園...
國軍「漢光42號演習」實兵演練7日進入第三天，首度出動M1A2T主力戰車開進桃園國際機場，搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，共同執行反機降作戰。（記者季相儒／攝影）

國軍「漢光42號演習」實兵演練昨天進入第三天，首度出動M1A2T主力戰車開進桃園國際機場，搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，共同執行反機降作戰；空軍新竹基地則執行跑滑道搶修及潛力裝掛、緊急起飛科目，地勤官兵為幻象2000戰機裝掛中程空對空「雲母飛彈」，升空執行空優任務。

北部作戰區出動M1A2T戰車，進入桃園國際機場執行反空機降任務，工兵部隊在機場內布設各式阻絕設施，阻止假想敵軍飛行器及傘兵降落。空軍則進行跑滑道搶修演練，出動機具填平跑道上遭攻擊破壞的彈坑，在四小時的時限內恢復戰機起降。

漢光演習依照假想狀況推演，逐步進入「戰力防護及保存」、「聯合反登陸」階段。

第三作戰區工兵部隊前天深夜首度在淡江大橋演練封橋阻絕，昨日一大早在淡水河口進行「河道阻絕設置」演練，官兵操作M3機動浮門橋車並在突擊舟掩護下，於河道由外至內布設油桶、阻絕膠筏與鐵絲網等三道縱深防線，防範敵軍突擊艇或氣墊船沿河侵入台北市。

漢光演習進入第三天，第三作戰區工兵部隊7日實施「淡水河道阻絕設置」演練，官兵操作...
漢光演習進入第三天，第三作戰區工兵部隊7日實施「淡水河道阻絕設置」演練，官兵操作M3機動浮門橋車，於河道上設置三道阻絕設施。（記者林伯東／攝影）

同為北部地區戰略要點的桃園國際機場，M1A2T戰車今年首次參與漢光演習，搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，實施反機降操演。

部隊進入機場後，首先完成火力部署，並且布設可逆式阻絕設施，阻止敵軍飛行載具降落；同時結合桃機的化學消防車、貨櫃、鋼刺蝟及各式機場車輛設置阻絕設施，共同建構防禦陣地，驗證軍民協同防衛能力。

在新竹空軍基地，空軍模擬跑道遭空襲癱瘓，演練「戰備副跑道啟用」以及「彈坑填補、跑道搶修作業」。地勤官兵動用輪式挖土機、鏟裝機、傾卸車、平路機和壓路機等各式機具，將級配傾卸填平彈坑，並將多片摺疊式玻璃纖維鋪墊組合鋪設在彈坑上，完成跑滑道的修復，在四小時內恢復跑道功能。

空軍新竹基地執行跑滑道搶修及潛力裝掛、緊急起飛科目，地勤官兵為幻象2000戰機裝...
空軍新竹基地執行跑滑道搶修及潛力裝掛、緊急起飛科目，地勤官兵為幻象2000戰機裝掛中程空對空「雲母飛彈」，升空執行空優任務。（記者張文玠／攝影）

第五作戰區昨天實施彈藥還屯作業，結合民間物流能量，將155公厘榴彈運抵指定地區，再補給完成疏散部署的M109自走砲。作業區周邊同時部署劍二防空飛彈系統戒護，驗證戰時彈藥輸送與持續補給能力。另一頭，心戰特遣隊也搭乘喊話車前往民眾疏散地區，以國語及客語廣播，並由後備輔導幹部引導民眾依指示疏散。

此外，城鎮韌性演習昨在高雄、台南及屏東登場，首度納入醫學中心，高雄榮總昨啟動醫院緊急指揮系統，在地下醫療空間模擬急診等應變流程演練，副總統蕭美琴視導；城鎮韌性防空演習全程卅分鐘，道路人車淨空，高雄鬧區宛如空城，警方派員於制高點持長槍守望，屏東場由行政院秘書長張惇涵視導，縣府動員800人演練。

隨著戰況推演，逐步將進入聯合反登陸及灘岸阻絕階段，海軍今日將展開一連串演練，賴清德總統也將南下視導。

精華 FAQ

  • 北部作戰區以M1A2T戰車進入桃園國際機場，搭配雲豹甲車、工兵與機場單位，實施反機降作戰，重點是阻止敵軍機降並完成火力與阻絕部署。

  • 空軍模擬跑道遭空襲癱瘓後，動員各式機具填補彈坑，並鋪設摺疊式玻璃纖維鋪墊，目標是在4小時內恢復跑滑道功能，驗證緊急起降與修復效率。

  • 第三作戰區在淡水河口演練河道阻絕，第五作戰區進行彈藥還屯與防空戒護，南部則有高雄、台南、屏東的城鎮韌性與防空演習，呈現全台多點聯防。

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