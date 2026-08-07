漢光演習金門火力全開 首見無人機投彈、標槍飛彈M60戰車阻敵
國軍「漢光42號演習」實兵演練，金門防衛指揮部今(8)天清晨5時30分在峰上海域實彈射擊，金門首次將投彈式無人機投入演練，搭配標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈及M60A3戰車等火力，從空、地編織交叉火網，模擬阻殲敵軍搶灘登陸，相當精彩。
此次演練由金門守備大隊、烈嶼守備大隊、砲兵營及無人機中隊共同參演，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式進行；隨著想定狀況發布，官兵迅速進入戰術位置，對模擬海、陸目標實施異地同步射擊，驗證防區部隊面對敵軍登陸時的聯合作戰與火力協同能力。
值得注意的是，這次演練首度在金門運用投彈式無人機執行投彈課目，兩架無人機升空後配合地面部隊行動，成為此次實彈射擊的新亮點；此外，具反裝甲能力的標槍飛彈也投入演練，與傳統火砲、戰甲車共同形成多層次火力，強化灘岸阻殲能力。
演練過程中，金門守備大隊M60A3戰車及CM21甲車進入戰術位置，配合105榴彈砲、66火箭彈及標槍飛彈等建制武器，針對模擬登陸目標實施聯合火力打擊；無人機則從空中配合戰場監偵與投彈任務，展現不同兵種、不同火力平台協同作戰的訓練成果。
金防部表示，本次演練以模擬敵軍登陸作戰為想定，分別於金東地區據點及陣地，對海、陸目標實施「要域火殲」及「有限目標作戰」，並依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要求，訓練官兵在戰場狀況快速變化下，採取分散式指揮與應變。
除了火力射擊，部隊也運用「部隊覺知應用套件」（TAK）強化指揮通信韌性，整合兵種協同作戰能力，讓各作戰單位能在複雜戰場環境下維持指揮鏈與火力協調。
值得一提的是，金防部官兵近期接連投入實兵演練，昨深夜才結束演訓，不少官兵忙到午夜，今天凌晨4點又陸續進入陣地準備清晨射擊，恰逢父親節，不少人笑稱這次連續操演根本是「最操父親節」。
最大亮點是金門首次將投彈式無人機納入實彈演練，並與地面部隊同步配合執行投彈與監偵任務，展現新型作戰載具在灘岸防衛中的實戰運用能力。 演練整合了標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈、M60A3戰車與CM21甲車等裝備，從空中到地面形成多層次火力網，用於模擬阻殲敵軍搶灘登陸。 金防部以模擬敵軍登陸為想定，在金東地區據點與陣地實施要域火殲及有限目標作戰，並運用TAK強化通聯，測試快速變化戰場下的分散式指揮與火力協調。
精華 FAQ
最大亮點是金門首次將投彈式無人機納入實彈演練，並與地面部隊同步配合執行投彈與監偵任務，展現新型作戰載具在灘岸防衛中的實戰運用能力。
演練整合了標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈、M60A3戰車與CM21甲車等裝備，從空中到地面形成多層次火力網，用於模擬阻殲敵軍搶灘登陸。
金防部以模擬敵軍登陸為想定，在金東地區據點與陣地實施要域火殲及有限目標作戰，並運用TAK強化通聯，測試快速變化戰場下的分散式指揮與火力協調。
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