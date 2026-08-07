我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

漢光演習金門火力全開 首見無人機投彈、標槍飛彈M60戰車阻敵

記者蔡家蓁／金門即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「漢光42號演習」今天清晨登場，戰車與日出同框。(記者蔡家蓁／攝影)
「漢光42號演習」今天清晨登場，戰車與日出同框。(記者蔡家蓁／攝影)

國軍「漢光42號演習」實兵演練，金門防衛指揮部今(8)天清晨5時30分在峰上海域實彈射擊，金門首次將投彈式無人機投入演練，搭配標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈及M60A3戰車等火力，從空、地編織交叉火網，模擬阻殲敵軍搶灘登陸，相當精彩。

此次演練由金門守備大隊、烈嶼守備大隊、砲兵營及無人機中隊共同參演，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式進行；隨著想定狀況發布，官兵迅速進入戰術位置，對模擬海、陸目標實施異地同步射擊，驗證防區部隊面對敵軍登陸時的聯合作戰與火力協同能力。

值得注意的是，這次演練首度在金門運用投彈式無人機執行投彈課目，兩架無人機升空後配合地面部隊行動，成為此次實彈射擊的新亮點；此外，具反裝甲能力的標槍飛彈也投入演練，與傳統火砲、戰甲車共同形成多層次火力，強化灘岸阻殲能力。

演練過程中，金門守備大隊M60A3戰車及CM21甲車進入戰術位置，配合105榴彈砲、66火箭彈及標槍飛彈等建制武器，針對模擬登陸目標實施聯合火力打擊；無人機則從空中配合戰場監偵與投彈任務，展現不同兵種、不同火力平台協同作戰的訓練成果。

金防部表示，本次演練以模擬敵軍登陸作戰為想定，分別於金東地區據點及陣地，對海、陸目標實施「要域火殲」及「有限目標作戰」，並依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要求，訓練官兵在戰場狀況快速變化下，採取分散式指揮與應變。

除了火力射擊，部隊也運用「部隊覺知應用套件」（TAK）強化指揮通信韌性，整合兵種協同作戰能力，讓各作戰單位能在複雜戰場環境下維持指揮鏈與火力協調。

值得一提的是，金防部官兵近期接連投入實兵演練，昨深夜才結束演訓，不少官兵忙到午夜，今天凌晨4點又陸續進入陣地準備清晨射擊，恰逢父親節，不少人笑稱這次連續操演根本是「最操父親節」。

「漢光42號演習」今天清晨在峰上岸際登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊。...
「漢光42號演習」今天清晨在峰上岸際登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊。(記者蔡家蓁／攝影)

「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊，精準命中標...
「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊，精準命中標靶。(記者蔡家蓁／攝影)

「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊，精準命中標...
「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊，精準命中標靶。(記者蔡家蓁／攝影)

「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作進行實彈射擊，皆精準命中標靶。(記...
「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作進行實彈射擊，皆精準命中標靶。(記者蔡家蓁／攝影)

精華 FAQ

  • 最大亮點是金門首次將投彈式無人機納入實彈演練，並與地面部隊同步配合執行投彈與監偵任務，展現新型作戰載具在灘岸防衛中的實戰運用能力。

  • 演練整合了標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈、M60A3戰車與CM21甲車等裝備，從空中到地面形成多層次火力網，用於模擬阻殲敵軍搶灘登陸。

  • 金防部以模擬敵軍登陸為想定，在金東地區據點與陣地實施要域火殲及有限目標作戰，並運用TAK強化通聯，測試快速變化戰場下的分散式指揮與火力協調。

無人機

上一則

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

下一則

「慈濟為什麼這麼好騙？」 張景森點名執行長下台負責

延伸閱讀

漢光演習 賴清德：將增更多臨機狀況

漢光演習 賴清德：將增更多臨機狀況
10天9夜漢光演習首日 臨機應變實戰驗收

10天9夜漢光演習首日 臨機應變實戰驗收
製造輿論爭取預算？台漢光演習將安排賴清德視導實彈 挨批作秀

製造輿論爭取預算？台漢光演習將安排賴清德視導實彈 挨批作秀
連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」