漢光演習金門火力全開 首見無人機投彈、標槍飛彈M60戰車阻敵

「漢光42號演習」今天清晨登場，戰車與日出同框。(記者蔡家蓁／攝影)

國軍「漢光42號演習」實兵演練，金門防衛指揮部今(8)天清晨5時30分在峰上海域實彈射擊，金門首次將投彈式無人機 投入演練，搭配標槍飛彈、105榴彈砲、66火箭彈及M60A3戰車等火力，從空、地編織交叉火網，模擬阻殲敵軍搶灘登陸，相當精彩。

此次演練由金門守備大隊、烈嶼守備大隊、砲兵營及無人機中隊共同參演，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式進行；隨著想定狀況發布，官兵迅速進入戰術位置，對模擬海、陸目標實施異地同步射擊，驗證防區部隊面對敵軍登陸時的聯合作戰與火力協同能力。

值得注意的是，這次演練首度在金門運用投彈式無人機執行投彈課目，兩架無人機升空後配合地面部隊行動，成為此次實彈射擊的新亮點；此外，具反裝甲能力的標槍飛彈也投入演練，與傳統火砲、戰甲車共同形成多層次火力，強化灘岸阻殲能力。

演練過程中，金門守備大隊M60A3戰車及CM21甲車進入戰術位置，配合105榴彈砲、66火箭彈及標槍飛彈等建制武器，針對模擬登陸目標實施聯合火力打擊；無人機則從空中配合戰場監偵與投彈任務，展現不同兵種、不同火力平台協同作戰的訓練成果。

金防部表示，本次演練以模擬敵軍登陸作戰為想定，分別於金東地區據點及陣地，對海、陸目標實施「要域火殲」及「有限目標作戰」，並依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要求，訓練官兵在戰場狀況快速變化下，採取分散式指揮與應變。

除了火力射擊，部隊也運用「部隊覺知應用套件」（TAK）強化指揮通信韌性，整合兵種協同作戰能力，讓各作戰單位能在複雜戰場環境下維持指揮鏈與火力協調。

值得一提的是，金防部官兵近期接連投入實兵演練，昨深夜才結束演訓，不少官兵忙到午夜，今天凌晨4點又陸續進入陣地準備清晨射擊，恰逢父親節，不少人笑稱這次連續操演根本是「最操父親節」。

「漢光42號演習」今天清晨在峰上岸際登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊。(記者蔡家蓁／攝影)

「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊，精準命中標靶。(記者蔡家蓁／攝影)

「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作66火箭彈進行實彈射擊，精準命中標靶。(記者蔡家蓁／攝影)

「漢光42號演習」今天清晨登場，金防部官兵操作進行實彈射擊，皆精準命中標靶。(記者蔡家蓁／攝影)