黑白集／民進黨仇中擁日揚二戰 足讓戰爭敲門

賴清德總統。（本報資料照片）

今年3月24日，日本 自衛隊員村田晃大闖入中國駐日大使館，他備妥一把18釐米短刃求見中國大使，揚言「愛國者代替日本的神誅殺你們」。幾個月後，他在法院說他「感到後悔」。

村田不是大頭兵，他剛升上三等陸尉。其駐屯地在九州宮崎，但他捨飛機不搭，乘巴士轉新幹線奔襲1300餘公里就為掩人耳目，以便一襲成功。若其計得逞，一場中日戰爭豈不已經爆發？

一名日本軍官為何對中國恨之入骨？除了日本歷史教科書不斷灌輸的極右翼思想及社會瀰漫的仇中氛圍外，難作它想。以「神的名義」殺人，是極端主義的特徵；而這神不是別人，就是靖國神社裡戰歿者的幽靈。

3月24日這日期也不是偶然，它正是1895年小山豐太郎在馬關刺殺清廷大臣李鴻章的同一天。村田就是為踵志小山而來，但小山開槍擊傷李中堂左臉頰，村田卻未得手。暗殺是戰爭的導火線，第一次大戰就是顯例。但行刺的並不只一隻孤狼，而是背後被挑起嗜欲的狼群。

民進黨 也已走在嗜戰的路上。賴清德阻礙兩岸觀光及各類交流，讓綠媒長篇累牘地醜化中國，自己卻熱烈擁抱日本極右翼史觀，甚至揄揚二戰軸心國。仇恨濃度已足讓戰爭敲門。但兩岸戰端一旦輕啟，釀致生靈浩劫，彼時就算有人「感到後悔」，也只是虛偽的鱷魚眼淚。