黑白集／民進黨仇中擁日揚二戰 足讓戰爭敲門
今年3月24日，日本自衛隊員村田晃大闖入中國駐日大使館，他備妥一把18釐米短刃求見中國大使，揚言「愛國者代替日本的神誅殺你們」。幾個月後，他在法院說他「感到後悔」。
村田不是大頭兵，他剛升上三等陸尉。其駐屯地在九州宮崎，但他捨飛機不搭，乘巴士轉新幹線奔襲1300餘公里就為掩人耳目，以便一襲成功。若其計得逞，一場中日戰爭豈不已經爆發？
一名日本軍官為何對中國恨之入骨？除了日本歷史教科書不斷灌輸的極右翼思想及社會瀰漫的仇中氛圍外，難作它想。以「神的名義」殺人，是極端主義的特徵；而這神不是別人，就是靖國神社裡戰歿者的幽靈。
3月24日這日期也不是偶然，它正是1895年小山豐太郎在馬關刺殺清廷大臣李鴻章的同一天。村田就是為踵志小山而來，但小山開槍擊傷李中堂左臉頰，村田卻未得手。暗殺是戰爭的導火線，第一次大戰就是顯例。但行刺的並不只一隻孤狼，而是背後被挑起嗜欲的狼群。
民進黨也已走在嗜戰的路上。賴清德阻礙兩岸觀光及各類交流，讓綠媒長篇累牘地醜化中國，自己卻熱烈擁抱日本極右翼史觀，甚至揄揚二戰軸心國。仇恨濃度已足讓戰爭敲門。但兩岸戰端一旦輕啟，釀致生靈浩劫，彼時就算有人「感到後悔」，也只是虛偽的鱷魚眼淚。
他在3月24日闖入中國駐日大使館，攜帶18釐米短刃，並揚言要以「愛國者」名義行刺中國大使，後來在法院才表示後悔。 文中認為，村田受日本教科書灌輸的極右翼思想與社會仇中氛圍影響，帶有以神之名殺人的極端主義特徵，並將靖國神社的戰爭記憶視為精神根源。 作者指民進黨阻礙兩岸交流、配合綠媒醜化中國，卻又擁抱日本極右翼史觀，恐使仇恨升高到足以引爆戰爭，讓兩岸一旦開戰就釀成重大浩劫。
精華 FAQ
他在3月24日闖入中國駐日大使館，攜帶18釐米短刃，並揚言要以「愛國者」名義行刺中國大使，後來在法院才表示後悔。
文中認為，村田受日本教科書灌輸的極右翼思想與社會仇中氛圍影響，帶有以神之名殺人的極端主義特徵，並將靖國神社的戰爭記憶視為精神根源。
作者指民進黨阻礙兩岸交流、配合綠媒醜化中國，卻又擁抱日本極右翼史觀，恐使仇恨升高到足以引爆戰爭，讓兩岸一旦開戰就釀成重大浩劫。
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