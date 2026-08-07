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違兩岸關係條例…陸委會封鎖「台青e站」 學者批行政擴權

記者陳湘瑾／台北7日電
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大陸國台辦日前上線的「台青e家」服務平台。（圖／截自「台青e家」網站）
大陸國台辦日前上線的「台青e家」服務平台。（圖／截自「台青e家」網站）

大陸國台辦日前上線的平台「台青e家」涉及兩岸條例，陸委會副主委梁文傑昨表示，跟相關單位協調之後，已經封鎖該網站。學者質疑，這項作法目前具有行政擴權的高度疑慮，梁文傑隨後發文回應：「如果國台辦覺得我們封鎖他們的網站不開心，歡迎來台灣法院提告。」

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台。陸委會主委邱垂正表示，該平台提供就學、就業媒合服務，涉違反兩岸關係條例多項規定，將協調相關部會下架或遮蔽網站。他並質疑，大陸青年失業率高，「失業率30%的在幫失業3%的找工作」，批評平台只是對台宣傳，媒合成效難以查證。

梁文傑昨表示，「台青e家」直接刊登陸方各種職缺和學校，要青年到大陸去，還有線上投遞履歷、線上報名等功能，要求提供個資，「我們認為這有極高的風險」。

他進一步表示，「台青e家」同時涉及兩岸條例第23條協助陸方學校招生、第33條中介赴陸任職、第34條投放廣告等相關規定，我方法令有明確規範，對岸還是執意要推出這個網站。陸委會跟相關單位協調之後，已經對該網站進行停止解析的作業，也就是封鎖。

梁文傑提到，過去也有類似的案例，2019年對岸推出「關注31條」的網站，當時也是NCC將其封鎖。

2018年，中國祭出對台31項措施後，也出現「關注31條」網站，註冊台灣網域，宣傳中國對台31項措施，被質疑是對台灣統戰。而後NCC表示，邀集有關機關研商，確認違反了兩岸人民關係條例34條的規定，經國安單位函知註銷該網站域名。

中正大學傳播系教授羅世宏隨後在其臉書提出六點質疑，並指出，陸委會若認為「台青e家」確實對國家安全或個人資料安全構成急迫威脅，最有力的回應，不是只強調封鎖的必要，而是公開完整的法律依據、處分文件與程序設計，讓這項決定經得起檢驗，「目前外界看到的，仍然只有半套說法」。

梁文傑也在其社群平台X發文表示，「我簡單回覆這位所謂的傳播學者羅世宏教授，如果國台辦覺得我們封鎖他們的網站不開心，歡迎來台灣法院提告。我們也會同時提告，他們把我們台灣所有的網站都封鎖了」。

精華 FAQ

  • 陸委會認為該平台直接刊登陸方職缺與學校，還提供線上投遞履歷、報名與個資蒐集功能，涉及協助陸方招生、中介赴陸任職及投放廣告等違規情形，因此協調相關單位停止解析並封鎖。

  • 梁文傑指出，平台不只提供就學與就業媒合，還要求使用者提供個資並導向到大陸發展，對青年資料安全與赴陸風險都很高，因此認為有必要先行封鎖，避免後續爭議與損害擴大。

  • 羅世宏質疑陸委會若認定平台危及國安或個資安全，應公開完整法律依據、處分文件與程序設計，而非只強調封鎖必要性；他認為目前外界看到的資訊不足，容易引發行政擴權疑慮。

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