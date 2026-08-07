台灣「漢光演習」演練反斬首 賴清德深夜登雲豹甲車避難

賴清德總統(左)在萬鈞演練中，身穿防彈背心、頭帶鋼盔，前往國家政軍指揮中心。(中華民國總統府提供)

歷時10天9夜的年度漢光演習於台北時間5日展開，2024年上任的賴清德 首次以總統身分參與「萬鈞計畫」，深夜登上雲豹甲車前往「國家政軍指揮中心」，路透報導，此舉是演練「反斬首」行動。

路透引述台北總統府報導，賴清德和一群高層官員於晚間被帶往指揮中心，並展示他身穿防彈衣、頭戴頭盔進入雲豹甲車後座的畫面。這項在戰爭或其他危機期間將台灣領導人撤離到安全地方的計畫，可以追溯到冷戰高峰時期的蔣介石總統。由於台灣拒絕接受北京的主權聲索，長期以來一直擔心中國可能會在戰爭期間發動「斬首」行動，除掉台灣總統和其他高級領導人。

2023年，中國在台灣附近舉行軍事演習，中國官方媒體稱，演習的場景之一是「斬首」任務的精確打擊。

「萬鈞計畫」是國防部 針對緊急或戰爭危急時，掩護國家元首由地面或空中安全轉移位置制定的行動方案，包括配備雲豹甲車的憲兵及空軍救護隊的直升機都編有「萬鈞待命組」，24小時待命執行任務。當晚媒體目擊有俗稱「美語老師」的外籍顧問在場觀摩，憲兵雲豹裝甲車隊兵分三路循不同路線出動，其中一路自總統府後方博愛路出發時，還有警車、警用重型機車前導以及特勤中心隨扈車押隊。華盛頓時報報導，此舉是為欺敵，混淆敵方的特種部隊。

在本次漢光演習中，部隊與裝備已進駐台灣各地，同時也在測試新的系統與戰術。賴清德6日赴八里台北港視察了海巡署安平級巡邏艦上加裝號稱「航艦殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈的過程；該級艦艇以海軍沱江級巡邏艦為基礎設計，預留了在戰時加裝武器的空間。

路透記者則在台北松山機場附近、距離國防部不遠處，目擊了台灣自主研發、負責攔截飛彈與敵機的「天弓三型」地對空飛彈系統。

國防部在6日的聲明中指出，此次演習將採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力。下周，台灣將首次刻意調降行動網路速度，以測試天災、中國入侵等各類緊急狀況導致頻寬不足時，民眾將如何進行溝通。

中國軍方尚未針對漢光演習評論，但幾乎每天都在台灣海空域常態航行。台北國防部表示，5日偵獲中國軍機14架次、軍艦9艘在台灣周邊活動。