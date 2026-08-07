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台漢光演習 天弓3型飛彈首度部署台北市區

記者李人岳戴永華／綜合報導
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國軍漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空部隊機動部署愛國者飛彈車6日上午進駐新...
國軍漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空部隊機動部署愛國者飛彈車6日上午進駐新北市河濱公園，執行戰術機動任務。(記者杜建重／攝影)

台灣漢光42號實兵演習6日進入第二天，因應假想敵情狀況，各部隊陸續進入戰術位置，空軍防空飛彈部隊所屬台產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，為都會區要地撐起重要防空傘。陸軍並從宜蘭地區出動機步戰鬥隊，根據作戰計畫演練跨區增援西部地區防衛，再次出現雲豹裝甲車與民車同在雪山隧道並行的難得場面。

漢光演習依照想定，從「備戰部署」、「戰力防護及保存」等階段推演，空軍防空飛彈部隊也進入戰術位置，其中天弓三型防空飛彈部署到台北市區北面空曠河濱公園，愛國者飛彈進駐新北市河濱公園，多座飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少休閒經過民眾的好奇注意。

天弓三型飛彈是中科院開發的中遠程防空飛彈系統，系統包含相位陣列雷達、戰術指揮中心、通信中繼車、電源車與飛彈發射架等裝備。作戰範圍200公里、射高可達45公里，速度可達7倍音速，可攔截定翼機、巡弋飛彈、反輻射飛彈與彈道飛彈，國軍在2014年到2024年間量產，替換老舊的鷹式防空飛彈，成為目前國軍中高空防空的重要主力之一。

另外，第三作戰區宜蘭部隊展現快速機動能力，深夜馳援西部地區。龐大軍車隊伍罕見獲准駛入國道5號線雪山隧道內側車道，在不影響一般車輛通行的情況下順利通過，呈現軍民並行罕見畫面。同時，北部防務全面升級，淡江大橋實施夜間封閉。

漢光演習7日進入第三天，隨著戰事推演，陸軍工兵部隊持續在淡水河等重要交通節點設置阻絕及爆破設施；空軍因應機場跑道遭空襲破壞，也將演練跑滑道搶修、戰機再整補再出擊科目。

精華 FAQ

  • 天弓3型飛彈首次部署到台北市區北面的空曠河濱公園，與愛國者飛彈形成北部防空部署。現場多座發射箱引起民眾注意，凸顯都會區重要目標的防護需求。

  • 天弓3型是中科院研製的中遠程防空飛彈系統，作戰範圍約200公里、射高45公里、速度可達7倍音速，可攔截定翼機、巡弋飛彈、反輻射飛彈與彈道飛彈。

  • 第三作戰區宜蘭部隊依作戰計畫進行跨區增援西部地區演練，夜間經國道5號雪山隧道機動馳援，展現快速投送能力，也呈現軍車與民車並行的罕見畫面。

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