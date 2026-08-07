美研究：北京擬3手段「癱瘓」台北市 迫屈服而非摧毀

中國研擬藉由「抖音」及YouTube等社群平台，利用台灣在地聲音對台發動資訊戰。示意圖。（路透）

美國國防事務分析平台「戰爭困境」(War on the Rocks)7月刊文指出，中國軍事研究人員曾提出「大型城市全域失能戰」構想，設想以軍事封鎖、精準打擊及認知攻擊，迅速癱瘓台北市的運作與抵抗能力。這套構想並非全面摧毀城市，而是迫使台北屈服，以降低持久戰、占領及後續反抗的成本。

相關研究刊登於中共 中央軍委監督的軍事理論期刊「軍事學術」2025年3月號，僅透過受限的軍事管道流通。研究未直接點名台北，但提到須防範「強敵介入」，並稱奪取城市具備「事實依據、法理正當性及情感感召力」，「戰爭困境」認為內容明顯指向台灣。

研究把中國近年提出的「國家總體戰」及「認知域作戰」轉化為具體作戰構想，將整座大型城市視為敵方作戰體系，攻擊範圍也從軍事指揮與資訊節點，擴大到城市支援功能及居民認知。雖然這套構想尚未成為正式軍事準則，但已反映部分中國軍事研究者對台作戰的思考方向。

研究提出的第一項手段是軍事封鎖，切斷台北與外界物資及資訊流通，包括阻止外援、攻擊援助物資，並以動能打擊、訊號干擾、網路攻擊、分散式阻斷服務攻擊及AI深偽，削弱指揮中心、通訊樞紐、新聞網路與社群平台。

第二項是精準打擊。研究主張利用無人載具及特種部隊，斬首指揮官、打擊關鍵設施及重要設備操作人員，也可奪取電網、維修設施等解放軍登陸後可利用的目標。長程火砲及特種部隊還可攻擊機場跑道、變電所、汙水處理廠及備援系統，但應避免摧毀航空管制塔、發電廠及水庫，以利後續占領與重建。

第三項是認知攻擊。研究主張透過演算法推送、AI深偽及所謂「資訊彈藥」，分別鎖定軍人與平民，在Meta、TikTok等平台放大北京敘事，指控台灣領導階層失職，逐步削弱社會凝聚力及抵抗意志。