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北京對台「失能戰」曝光 3手段癱瘓台北市 迫使屈服非摧毀

編譯盧思綸／即時報導
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台灣軍方6日舉行年度漢光演習，台北街頭可見操演部署愛國者飛彈系統。（中央社）
台灣軍方6日舉行年度漢光演習，台北街頭可見操演部署愛國者飛彈系統。（中央社）

美國國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）7月22日刊文指出，中國軍事研究人員曾提出「大型城市全域失能戰」構想，設想以軍事封鎖、精準打擊及認知攻擊，迅速癱瘓台北市的運作與抵抗能力。這套構想並非全面摧毀城市，而是迫使台北屈服，以降低持久戰、占領及後續反抗的成本。

相關研究刊登於中央軍委監督的軍事理論期刊「軍事學術」2025年3月號，僅透過受限制的軍事管道流通。研究未直接點名台北，但提到須防範「強敵介入」，並稱奪取城市具備「事實依據、法理正當性及情感感召力」，「戰爭困境」認為內容明顯指向台灣。

研究把中國近年提出的「國家總體戰」及「認知域作戰」轉化為具體作戰構想，將整座大型城市視為敵方作戰體系，攻擊範圍也從軍事指揮與資訊節點，擴大到城市支援功能及居民認知。雖然這套構想尚未成為正式軍事準則，但已反映部分中國軍事研究者對台作戰的思考方向。

研究提出的第一項手段是軍事封鎖，切斷台北與外界的物資及資訊流通，包括阻止外援、攻擊援助物資，並以動能打擊、訊號干擾、網路攻擊、分散式阻斷服務攻擊及AI深偽，削弱指揮中心、通訊樞紐、新聞網路與社群平台。

第二項是精準打擊。研究主張利用無人載具及特種部隊，斬首指揮官、打擊關鍵設施及重要設備操作人員，也可奪取電網、維修設施等中國軍隊登陸後可利用的目標。長程火砲及特種部隊還可攻擊機場跑道、變電所、污水處理廠及備援系統，但應避免摧毀航空管制塔、發電廠及水庫，以利後續占領與重建。

第三項是認知攻擊。研究主張透過演算法推送、AI深偽及所謂「資訊彈藥」，分別鎖定軍人與平民，在Meta、TikTok等平台放大北京敘事，指控台灣領導階層失職，逐步削弱社會凝聚力及抵抗意志。

研究認為，軍事打擊與認知攻擊結合，可使台北「迅速停止敵對行動」，並稱這是奪取台北的「最佳手段」。「戰爭困境」指出，這顯示部分中國軍事戰略家正嘗試把認知戰從輔助手段提升為作戰核心，攻擊對象也從軍事系統延伸至城市居民與整體社會。

精華 FAQ

  • 報導指出其核心是「大型城市全域失能戰」，透過封鎖、精準打擊與認知攻擊，迅速癱瘓台北市的運作與抵抗能力，目標是迫使台北屈服，而非全面摧毀城市。

  • 研究提出3種手段：先以軍事封鎖切斷物資與資訊，再以精準打擊摧毀指揮、電網與交通等關鍵節點，最後透過AI深偽與演算法推送發動認知攻擊，削弱民心。

  • 因為它把認知戰從輔助手段提升為作戰核心，並把攻擊範圍從軍事系統擴大到城市居民與整體社會，顯示部分中國軍事研究者已在思考更完整的對台作戰模式。

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